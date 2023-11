Možno ste ich nikdy nevideli: Keanu Reeves priznal, ktoré svoje filmy má najradšej, budete v šoku

Keanu Reeves pravidelne dostáva prívlastok miláčika Hollywoodu. Nielen kvôli svojim hereckým schopnostiam, ale aj pre svoju osobnosť a správanie, ktoré je verejnosti viac než sympatické. Niet sa čomu čudovať, má za sebou silný životný príbeh, ktorý ho napriek všetkému trpkému nezlomil. Čo keby sme sa vás teraz opýtali, ktoré sú vaše najobľúbenejšie filmy s týmto hercom? Ako uvádza Screen Rant, na túto otázku odpovedal prostredníctvom Reddit AMA aj samotný Keanu Reeves. A ak by ste čakali, že suverénne povedal iba Matrix či John Wick, asi vás poriadne prekvapíme.

Herec priznal, že mal veľké šťastie a mohol pracovať na niekoľkých filmoch, ktoré mu zmenili život. No jednoznačnú odpoveď na to, ktorý je obľúbený film jeho kariéry, nemal. Spomenul však viac snímok, ktoré by sem zaradil.

Videli ste ich všetky?

Ako dobre poznáte hereckú tvorbu Keana Reevesa? Asi sa nemusíme hádať o tom, že aj ľudia, ktorí ho až tak nevnímajú, si ho vedia spojiť predovšetkým s Matrixom alebo Johnom Wickom. Okrem týchto dvoch klenotov však Reeves označil za svoje najobľúbenejšie aj ďalšie filmy.

Konkrétne Na brehu rieky (River’s Edge), Bill & Ted’s Excellent Adventure, Diablov advokát (Devil’s Advocate), Temný obraz (A Scanner Darkly), Moje súkromné Idaho (My Own Private Idaho) a Bod zlomu (Point Break).

Prvé z týchto snímok pochádzajú ešte z 80. rokov, takže ak si ich chcú mladšie ročníky pozrieť, musia si ich cielene vyhľadať, pretože sa neobjavujú na obrazovkách tak často, ako ďalšie počiny s Keanom Reevesom.

Ktorý film ho podľa ľudí najviac preslávil?

Diskusie vyvolala aj téma toho, ktorý film Reevesa najviac preslávil. Taktiež to nebola trilógia Matrix, ako by ste si možno hneď mysleli.

Medzi rokmi 1991 až 1994 už pracoval na jednom projekte za druhým, no podľa divákov ho najviac preslávil film Nebezpečná rýchlosť (Speed), v ktorom si v roku 1994 zahral po boku Sandry Bullock.

Za úlohu v tomto počine ho chválili nielen fanúšikovia, ale aj filmoví kritici. Veria, že práve Nebezpečná rýchlosť otvorila hercovi dvere k veľkým projektom, o ktorých mohol dovtedy len snívať. Ako však môžete vidieť vyššie, sám má rád aj snímky, ktoré natočil niekoľko rokov predtým. Takže sláva nie je všetko, a v prípade Keanu Reevesa to platí dvojnásobne.