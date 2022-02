Môžeš byť postavou v slovenskom GTA: Hra zasadená do reality divokej Bratislavy v 90. rokoch je medzi Slovákmi hitom

Začiatkom novembra sme vás informovali o ambicióznom nápade tímu vývojárov zo štúdia Team Vivat, ktorí chcú priniesť „slovenské GTA“. Počítačovú hru zasadenú do slovenskej reality 90. rokov, ktorá sa zároveň stane úplne prvou slovenskou hrou s otvoreným svetom v Bratislave. Lákavé, však? Rovnaký názor má aj niekoľko stoviek podporovateľov na ich aktuálne bežiacej kampani na Startlabe.

V hernej novinke Vivat Slovakia sa presuniete do mafiánskeho prostredia Bratislavy ako člen tajnej služby, z ktorého sa stáva taxikár. Na nebezpečnej adrenalínovej jazde sa stretnete s výpalným, naháňačkami, ale možno sa ocitnete aj v prestrelke, či zažijete popravu rovno za bieleho dňa. To všetko na známych adresách nášho hlavného mesta, navyše prostredníctvom postáv, ktoré vychádzajú z jej minulosti. Každá jedna misia sľubuje reálny základ.

Prvý cieľ dosiahli za jeden deň, kampaň pokračuje ďalej

Kampaň s názvom Pomôž hre s otvoreným svetom v Bratislave – Vivat Slovakia svoj prvý cieľ – 10-tisíc eur – dosiahla za neuveriteľných 24 hodín, uvádzajú jej tvorcovia priamo na Startlabe.

„Vašu pomoc si naozaj vážime a už teraz sa tešíme na všetko, čo vďaka tomu budeme schopní vytvoriť!“ Dodávajú, že dosiahnutie tejto sumy pokryje vytvorenie plnej počítačovej hry.

Keďže kampaň bola iba na začiatku, autori sa rozhodli pridať ďalšie ciele, ktoré už medzičasom tiež pokorili. Cieľ vyzbieraných 15-tisíc eur znamenal vytvorenie nových rádiových staníc. „Vypočuješ si Jána Gorduliča a jeho crew zo Silných rečí, Yanka Krala a producenta Subtension z Rádio_FM. Ako bonus si budeš môcť naplniť svojím výberom skladieb aj vlastné rádio,“ uvádzajú vo svojom popise.

V hre vďaka podporovateľom ožije aj autentická bratislavská MHD

Pokorený míľnik 25-tisíc eur zabezpečil pridanie funkčnej bratislavskej MHD. Teda autentických dobových električiek, autobusov a trolejbusov do hry. „Dopravné prostriedky bratislavskej MHD budeš môcť ukradnúť a jazdiť s nimi po Bratislave v 90. rokoch. Ako cestujúci sa budeš môcť kochať okolitým svetom a ako čerešničku v podobe falošného revízora budeš mať možnosť vyberať pokuty od cestujúcich, ktorí nemajú lístok,“ napísali autori hry.

Znie to stále lepšie a lepšie, čo poviete? Fanúšikovia pripravovanej novinky rovnako neodolali a vďaka tomu kampaň aktuálne plní už svoj 4. cieľ. Iba dodáme, že do jej konca zostáva ešte 22 dní a už majú na konte viac ako 29-tisíc eur.

Bude vás ňou sprevádzať psík, ktorého si sami adoptujete?

Aktuálne bežiacim štvrtým cieľom, ktorý by podľa označenia mal byť záverečným, je dosiahnutie finálnej čiastky 50-tisíc eur.

„Neuveriteľná podpora nás dostala do finále za necelý týždeň. Sme za to neopísateľne vďační, no ešte nie je čas na oslavy. Popri vývoji hry Vivat Slovakia dopĺňame ciele, ktoré ste hravo prekonali. Nové rádiá plné zábavy a hudby, kompletná MHD – toto všetko bude obsahovať Vivat Slovakia pre každého hráča. Poďme ale spoločne ďalej!“

Ďalší krok sa opäť prelína s realitou. V spolupráci s občianskym združením Sloboda zvierat plánujú pri jeho splnení do hry pridať in-game funkciu. Z útulku si budete môcť vybrať svojho štvornohého spoločníka, vlastného psíka, ktorý vám v hre bude robiť spoločnosť.

Hra Vivat Slovakia aj vďaka mimoriadnemu úspechu na Startlabe posúva svoje hranice ešte ďalej a zaujímavou formou pracuje s prelínaním reality a virtuálneho hráčskeho sveta. Aj práve kvôli tomu je pre ľudí tak neuveriteľne atraktívnou.

V hre sa môžete objaviť aj vy

Okrem samotnej hry, ktorá sa kreuje do zaujímavých rozmerov, sú lákavé aj odmeny, ktoré si môžete vybrať za podporu na Startlabe. Môže sa v nej objaviť vaše meno, napríklad na zvončeku alebo náhrobnom kameni, či odkaz, ktorý vývojári zakomponujú napríklad v podobe nasprejovaných grafftii. To nie je ani zďaleka všetko. V hre môžete ožiť aj vy, konkrétne vaša tvár, napríklad na postave chodca, teda postavy non-player charakteru. A pokojne môže prechádzať aj okolo vášho reálneho domu alebo paneláku, ktoré vývojári sľubujú vykresliť tiež veľmi verne.

Tvorcovia si dávajú záležať aj na slovenskom dabingu, na ktorom spolupracujú napríklad Marián Labuda, Lukáš Frlajs, Kristína Svarinská a ďalší. Vydanie hry je naplánované na rok 2023 a ak by ste chceli podporiť vznik ešte jej vymakanejšej podoby, prostredníctvom Startlabu máte stále možnosť.