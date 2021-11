Slovenské GTA? Dlho očakávaná herná novinka hráčov zavedie do Bratislavy 90. rokov, ovládať budú člena ISIS

Slovenská realita 90. rokov, kedy najmä nášmu hlavnému mestu vládli zločinci, mafiáni a iní podvodníci, ako hlavný motív novej počítačovej hry? Nie, to nie je utópia, ale skutočnosť. Vývojári dlho sľubovanej hernej novinky ukázali nedočkavým gamerom náhľad na to, ako bude hra Vivat Slovakia vyzerať. A podľa krátkej upútavky to vyzerá naozaj dobre.

Vivat Slovakia je názov novej videohry, na ktorej už niekoľko rokov pracuje 8-členný tím vývojarov zo štúdia Team Vivat. Ich cieľom je priniesť hráčom nezvyčajné, no reálne prostredie Bratislavy počas 90. rokov, kedy sa to tu mafiánmi a zločincami len tak hemžilo. Najnovšie ukázali prvý trailer, ako hra bude vyzerať, píše web herného magazínu Sector.

Hlavným hrdinom policajt pracujúci pre ISIS

Hlavnou postavou hernej novinky bude mladý občan Slovenskej republiky, ktorý vo svojich tridisiatich rokoch pracuje pre tajnú políciu v Internej slovenskej informačnej službe (ISIS). Po známych bratislavských lokalitách sa bude potulovať ako taxikár, čo mu umožní nenápadne sledovať dianie okolo a odhaľovať podozrivé aktivity gangsterov.

„Ulice ovládajú mafiánske gangy, ktoré svoju silu neskrývajú ani za bielych dní. Výpalné podnikov, výbuchy áut či iné vybavovanie si účtov je na dennom poriadku. Praktiky podsvetia si osvojili aj niektoré vládne špičky, ktoré využívajú mafie na tú najšpinavšiu prácu,“ uvádzajú tvorcovia o hre Vivat Slovakia na svojom webe.

Smutná história nového Slovenska ako inšpirácia

Hra bude príbeh čerpať najmä zo smutných dejín začiatku Slovenskej republiky. Dôjde aj na zakomponovanie neslávne známeho únosu syna niekdajšieho prezidenta SR Michala Kováča.

Samotný trailer ponúka náhľad na to, čo všetko nás čaká, v sprievode hudby od rapera Strapa a aj známych hlasov. Hlavnú postavu dabuje Marián Labuda ml., hlas jeho kolegu nahovoril Lukáš Frlajs.

V hre podľa tvorcov budeme počuť aj imitátora Rasťa Piška či bezpečnostného analytika Milana Žitného. Ako táto hra bude vyzerať, si môžete pozrieť v upútavke nižšie.

Videohra Vivat Slovakia je ešte stále v skorých štádiách vývoja, a tak nie je veľmi jasné, kedy sa jej dočkáme. Rozhodne však pôjde o niečo, za čo sa slovenskí vývojári nebudú musieť hanbiť. Mnohí už teraz túto chystanú a dlho očakávanú novinku označujú za „slovenské GTA“. To, či to skutočne tak bude, sa dozvieme až po oficiálnom vydaní hry.

Viac fotografií nájdete v galérii: