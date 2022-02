Dostal prezývku upír: Zabil viac ako 10 detí, potom pil ich krv. Keď utiekol z väzenia, susedia ho brutálne zavraždili

Prípad sériového vraha z Kene pred niekoľkými mesiacmi obletel celý svet a písali o ňom aj prestížne plátky ako The Washington Post, či BBC. Masten Wanjala získal prezývku upír a dostalo sa mu mimoriadne tragického konca. Ešte predtým však stál za sériou brutálnych činov, ktorými vzbudil medzi verejnosťou nenávisť obrovských rozmerov.

Masten Milimo Wanjala sa narodil v roku 2001 v kenskom meste Bungoma. Mal iba 20 rokov, keď sa neslávne preslávil svojimi vraždami detí. Páchal ich počas piatich rokov a za ten čas nikto neprišiel na to, že za nimi stojí práve on, respektíve ho nikdy nechytili a z týchto závažných činov neobvinili. Vyčíňal prevažne v hlavnom meste Kene – v Nairobi a jeho okolí.

Masten Milimo Wanjala, the bloodthirsty vampire arrested earlier today is responsible for at least ten cold-blooded murders of innocent children, as our detectives have finally established. Wanjala single handedly pic.twitter.com/rYUlETa1cu — DCI KENYA (@DCI_Kenya) July 14, 2021

Zabíjal už ako dieťa, obetiam pil krv

Keď spáchal prvú vraždu, mal iba 16 rokov. Tak ako jeho obete, aj on sám bol ešte iba dieťaťom. O život pripravil iba 12-ročnú Purity Maweu, ktorú brutálne zavraždil holými rukami a pil jej krv. Práve k tomuto momentu siaha vznik jeho prezývky „upír“. Nebol však jediný a ešte ho zopakoval. Táto vražda sa líšila od ostatných v tom, že o život prišlo dievča, ďalej sa hovorilo už iba o chlapcoch, ktorých Wanjala zabíjal.

Po piatich rokoch ho prezradila dvojica mŕtvych tiel, ktoré našla polícia. Išlo o 12-ročného Mutuku Musyoku a 13-ročného Charlesa Opindo Balau. Wanjala sa dostal do ich rúk a po chytení sa rozhodol s vyšetrovateľmi spolupracovať. Priznal sa k vraždám viac ako desiatich maloletých detí, ku ktorým došlo v rozpätí týchto rokov. Podľa BBC mal niektorým z nich aj piť krv, telá boli nájdené vykrvácané.

Aby nalákal chlapcov, predstieral, že je futbalový tréner

Wanjala bol zatknutý 14. júla a polícii pomáhal nájsť telá svojich obetí. Vzhľadom na fakt, že mal iba 20 rokov, keď sa dostal za mreže, ich bolo mimoriadne veľa.

Väčšinu vrážd spáchal v rokoch 2019-2021. Pred chlapcami sa tváril, že je futbalovým trénerom. Tí, ktorí mu na to skočili, žiaľ, tvrdo doplatili. Pri niektorých zo svojich obetí sa snažil od ich rodín dokonca získať výkupné. Jeho výška sa pohybovala od 30-tisíc kenských šilingov, čo je v prepočte 231 eur, až po sumu 50-tisíc šilingov, čo je 386 eur.

Keďže však išlo o unesené deti pochádzajúce z chudobných pomerov, rodičia aj keď chceli svojich synov zachrániť, nemali ako. Zohnať takúto čiastku sa im nepodarilo, a tak deti končili napríklad pohodené v kanalizácii.

Ušiel z väzenia, dočkal sa ešte tvrdšieho trestu

Vyšetrovanie v nasledujúcich mesiacoch pokračovalo a Wanjala tento čas trávil vo väzení. Malo vyústiť až k súdu, ktorý bol naplánovaný na 14. októbra. Iba niekoľko hodín predtým ale vrah ušiel. Podľa informácií BBC začalo pátranie, ktoré skončilo tragickejšie, než by ste možno očakávali.

SUSPECTED CHILD killer Masten Wanjala, who confessed to killing 10 children, escapes from Jogoo Road Police Station under unclear circumstances.https://t.co/F1BqyNTmsy pic.twitter.com/YEok8gEnfz — Nation Breaking News (@NationBreaking) October 13, 2021

Za informácie o „zvierati“ na úteku ponúkol finančnú odmenu

K pátraniu sa pridal aj politik a bývalý guvernér Nairobi Mike Sonko, ktorý prisľúbil finančnú odmenu vo výške 200-tisíc kenských šilingov, v prepočte niečo cez 1 500 eur, za akékoľvek informácie o tomto podozrivom detskom vrahovi. Wanjalu vo svojom statuse na Twitteri nazval doslova „zvieraťom“.

Suspected child serial killer Masten Wanjalla has escaped from Jogoo road police station.

I’m offering a reward of Kshs. 200,000/= to anyone who will give information that will lead to the arrest of this animal by the police.https://t.co/wG2LiJWfNbhttps://t.co/5w0V8T4euW pic.twitter.com/8HoqUJA5ZH — Mike Sonko (@MikeSonko) October 13, 2021

Zabili ho rozzúrení ľudia

Wanjala sa v čase svojho úteku vrátil do domu svojich rodičov, ktorí sa ho však zriekli, keď sa dozvedeli o ohavnostiach, ktoré spáchal. Nemali inú možnosť. Keď ho zahliadli nahnevaní susedia, nenechali to iba tak a rozhodli sa za vraždy detí pomstiť po svojom.

„Zvedaví dedinčania ho ako prví spoznali a zabili ho skôr, ako bola informovaná polícia,“ prezradil podľa BBC Musyoki Mutungi z miestnej polície.

Portál Kenyas informoval, že Wanjala bol 15. októbra, teda dva dni po jeho úteku z policajnej stanice, zlynčovaný davom ľudí v dome rodičov. Ubili ho a udusili k smrti.

Uniknúť spoza mreží sa mu podarilo vďaka trojici policajtov, ktorých tento skutok predviedol až pred súd. Následne sa dostali na slobodu vďaka kaucii, ktorú museli zaplatiť.

Rodina sa musí od mŕtveho syna držať ďalej

Niekoľko dní po tomto incidente sa rodina rozhodla, že svojho syna nechce pochovať vo svojom dome. Ako uviedol anonymne jeden z príbuzných mŕtveho chlapca, znamenalo by to pre nich záhubu. Majú obavy z toho, že ak by ho pochovali, boli by všetci členovia rodiny považovaní v očiach ľudí za vrahov.

Keď sa rodina dozvedela o činoch, ktoré Wanjala spáchal, chápala, že najsprávnejšie bude, ak dostane od súdu spravodlivý trest, ktorý si odpyká. Preto nerozumie, ako sa mu podarilo ujsť z väzenia a už vôbec nie, ako to mohlo dospieť až k takémuto brutálnemu koncu. Jednoducho nastalo zlyhanie zo strany stráže, ktorá mala v cele dávať na neho pozor, čo vyústilo do masakru takýchto rozmerov.

Ako informoval portál All That’s Interesting, v roku 2020 vzrástol v Keni počet únosov detí, čo spôsobilo v spoločnosti nepokoje. Počet nezvestných maloletých osôb sa v tomto čase v krajine vyšplhal na 242. Ľudia mali strach o svojich blízkych, pretože nikdy nevedeli, kedy sa tento hrôzostrašný scenár môže prihodiť aj im. Pravdepodobne aj to bolo dôvodom, prečo susedia reagovali ako reagovali, keď zbadali chlapca na úteku.