Môže vám sex pred spaním pomôcť rýchlejšie zaspať? Odpoveď odborníkov je jednoznačná, no niektorých nepoteší

Každý by pred spánkom mal dodržiavať rituály, vďaka ktorým bude zaspávanie rýchlejšie a spánok bude kvalitnejší. Mali by však k týmto rituálom patriť sex či masturbácia? Takýto je názor odborníkov.

Muži sú neraz vo výhode

Sex môže urobiť zázraky s partnerským vzťahom, ale môže byť aj kľúčom k dobrému spánku, informuje web Mail Online. Holandská štúdia, ktorej výsledky boli publikované v časopise Journal of Sleep Research zistila, že pohlavný styk pred spaním skrátil čas potrebný na zaspanie mužov a žien o pätinu a zlepšil kvalitu spánku. Platí to však len v prípade, ak človek dosiahne orgazmus, vďaka čomu sú teda muži neraz vo výhode.

Nanešťastie, nevýhodu majú nielen ženy, ale aj slobodní ľudia. Masturbácia totiž nemá rovnaký efekt ako sex pred spaním. Endorfíny uvoľnené počas sexu môžu mať relaxačný účinok, ktorý môže viesť k tomu, že človek rýchlejšie zaspí, tvrdia vedci. Až 400-násobne môže stúpnuť aj hladina hormónu prolaktínu, ktorý má taktiež vplyv na spánok.

Masturbácia nemá rovnaký účinok ako sex

Výskumníci z Groningenskej univerzity v Holandsku do štúdie zapojili 256 vysokoškolákov vo veku približne 22 rokov. Každý z nich mal vyplniť dotazník, v ktorom hodnotil čas, ktorý potreboval na zaspanie, alebo latenciu spánku, a to, ako sa cítili oddýchnutí hneď po prebudení. V prieskume sa ich tiež pýtali na ich sexuálnu aktivitu a masturbáciu počas 24 hodín pred spaním a na to, či dosiahli orgazmus.

Pýtali sa ich aj na konzumáciu alkoholu, ktorý môže ovplyvniť spánok, a zisťovali, či trpia nespavosťou. Vylúčili účastníkov, ktorí užívali antidepresíva alebo tvrdé drogy ako kokaín alebo MDMA. Výsledky ukázali, že účastníkom, ktorí mali partnerský sex a dosiahli orgazmus, trvalo v priemere približne 16 minút, kým zaspali. Pre porovnanie, tí, ktorí išli spať bez predchádzajúcej sexuálnej aktivity, zaspávali v priemere 21 minút, čo bolo o päť minút alebo 23 percent viac.

Účastníkom, ktorí uviedli, že pred spaním masturbovali, trvalo v priemere 26 minút, kým zaspali. O 6 minút kratšie to trvalo v prípade, ak pri tom dosiahli orgazmus. Bolo to však porovnateľné s nocami, keď sa účastníci výskumu nevenovali žiadnej sexuálnej aktivite. Vtedy im trvalo v priemere 21 minút, kým zaspali. Medzi ľuďmi, ktorí pred spaním masturbovali, alebo išli spať bez sexuálnej aktivity, nebol zaznamenaný žiaden rozdiel, čo sa týka kvality spánku.