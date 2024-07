Motoristi si priplatia: Ak sa chystáte do Chorvátska autom, pripravte sa na vyššie ceny. Od júla za mýto zaplatíte viac

Letná dovolenková sezóna je už v plnom prúde a k Jadranskému moru si to aj tento rok namierilo množstvo slovenských turistov, ktorí sa chystajú v tradičnej destinácii stráviť pár oddychových dní. Kým s rozvojom leteckej dopravy niektorí zvolili práve túto alternatívu, cestovanie autom je stále obľúbeným spôsobom tranzitu našich dovolenkárov. Ako informuje portál TopSpeed.sk, pripraviť sa však musia na vyššie ceny mýta.

Článok pokračuje pod videom ↓

Od júla do septembra zažívajú chorvátske cesty vzhľadom na masívnu vlnu dovolenkárov značný nápor vozidiel, čo sa v roku 2017 rozhodli riešiť zavedením takzvaného sezónneho mýta. Tento poplatok platia mimo nákladných vozidiel a autobusov všetci ostatní motoristi, konkrétne v období od 1. júla do 30. septembra. Nejde teda o úplnú novinku, no ako z dostupných informácií vyplýva, v posledných štyroch rokoch sa nerealizovala.

Sezónne mýto je štandardne o 10 % vyššie, ako mýto počas mimodovolenkovej sezóny. „Cestovanie autom na trase Záhreb – Rijeka teraz stojí 10,10 eura namiesto doterajších 9,20 eura. Mýtne poplatky na trase Záhreb – Zadar sa zvýšili zo 16 eur na 17,60 eura. A cesta zo Záhrebu do Splitu teraz stojí 26,40 eura namiesto 24 eur,“ uviedol príklady portál TopSpeed.

Ak sa teda k „slovenskému moru“ chystáte, v rozpočte určite počítajte s takýmto navýšením. Vzhľadom na využívanie mýtneho systému neboli Chorváti nútení pristúpiť k zavedeniu diaľničných známok a teda na ich cestách nie je možné na tomto druhu poplatkov ušetriť. V mnohých iných krajinách EÚ kompetentní pristúpili k zavedeniu jednodňovej diaľničnej známky, ktorá často vie tranzitujúcim cestovateľom pomôcť.

Pozor aj na špeciálne radary

Ako sme vás informovali už v apríli, chorvátska polícia vytiahla nové zbrane v boji s nezodpovednými vodičmi a cestnými pirátmi. Na tamojších cestách sa objavujú nové, špeciálne radary, ktoré vedia okrem prekročenia rýchlosti rozoznať aj ďalšie priestupky.

Vedia identifikovať napríklad aj to, či je vodič pripútaný, alebo či za volantom používa mobilný telefón. Umiestnenie týchto nových radarov bolo navyše starostlivo premyslené a nachádzajú sa na miestach, kde dochádza k najväčšiemu počtu dopravných nehôd. Po celom Chorvátsku by malo byť umiestnených 111 krytov, v ktorých je zatiaľ 37 kamier. Ich počet by sa mal podľa dostupných informácií zvyšovať.