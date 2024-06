Hrozia vám pokuty až do výšky 20 000 eur: Ak sa toto leto chystáte do Chorvátska, na tieto veci si dávajte pozor

S rastúcim množstvom turistov pribúdajú v mnohých destináciách aj takí, ktorí zabúdajú na základy slušného správania. Dodržiavanie pravidiel, napríklad nemočiť na verejnosti, by malo byť samozrejmosťou, žiaľ nie vždy to tak ale je. Mnohé obľúbené krajiny, kam si aj Slováci radi vyrazia na dovolenku, musia zavádzať a sprísňovať rôzne opatrenia. Na toto si dajte pozor v Chorvátsku.

Článok pokračuje pod videom ↓

Z dovolenky môžete odchádzať o tisícky eur ľahší

Nejeden človek vníma dovolenku ako čas a priestor úplne sa odviazať. Dovolenkári sa neraz neobmedzujú v jedle, ale ani v konzumovaní alkoholu, čo môže viesť k nevhodnému správaniu. Ak sa toto leto chystáte do Chorvátska, dávajte si pozor na pokuty, ktoré vám tu môžu hroziť. Za nedodržanie niektorých pravidiel, príkazov a zákazov môžete odísť z dovolenky dokonca až o niekoľko stovák, ba dokonca tisícok eur ľahší.

Opatrní by ste mali byť napríklad v prípade, ak bude súčasťou zabávania sa na dovolenke spomínaný alkohol. Vo všeobecnosti pohľad na človeka, ktorý to s pitím prehnal, správa sa ako odtrhnutý z reťaze a neovláda svoj žalúdok, nie je príliš príjemný. Ako informuje web Croatia Week, aj v obľúbenom Splite nájdete tabule upozorňujúce, že pitie alkoholu na verejnosti nie je povolené a odporúča sa konzumovať ho v podnikoch, ktoré sú na to určené. V niektorých mestách tiež platí prísny zákaz pitia alkoholických nápojov do určitej vzdialenosti od škôl či škôlok.

Za nadmernú hlučnosť, vulgárne správanie (v turistických destináciách stále žijú aj domáci, na čo turisti občas zabúdajú), či močenie na verejnosti vám môže hroziť pokuta do 300 eur. Nemočiť na domy či na pamiatky by malo byť samozrejmosťou, zdá sa ale, že to tak nie je. Zakázané je aj vracať na verejnom priestranstve, za toto vám môže hroziť pokuta do výšky 150 eur, varuje Total Croatia News.

Zákaz spania na verejnosti

Mirror Online informuje, že za nevhodné správanie na verejnosti, napríklad opitosť, môže turistom hroziť na mieste pokuta až do výšky 4 000 eur. Výška pokuty sa ale môže líšiť v závislosti od miesta, kde sa práve nachádzate. Mnohé chorvátske lokality si podľa Lonely Planet získali reputáciu „párty miest“. Ak sa ale na verejnosti opijete v Hvare, môže vám hroziť 700-eurová pokuta.

Pokuta vám môže hroziť aj za to, ak pod vplyvom alkoholu napríklad zaspíte na trávniku či na lavičke v parku, alebo sa pokúsite vyliezť na pamiatky či vliezť do fontán, kde turisti nemajú čo robiť, píše iNews. Môžete tak prísť až o 300 eur. Cez čiaru je vlastne akékoľvek poškodzovanie pamiatok, či už za triezva alebo v stave opitosti, ale aj iné výtržníctvo. Niektoré chorvátske mestá majú vlastné pravidlá, okrem všeobecných, ktorých je nutné sa držať. Niekde napríklad vôbec nie je povolené spať na verejnosti, bez ohľadu na to, či je človek pod vplyvom alkoholu alebo nie.

V niektorých chorvátskych mestách je nutné dávať si pozor aj na to, ako sa obliekate. Mirror upozorňuje, že pokuta vám môže hroziť napríklad za to, ak sa do mesta vyberiete bez trička alebo len v plavkách. Ako sme vás pred časom informovali, prechádzanie sa po meste bez vhodného oblečenia vás môže stáť až 150 eur.

Pozor na to, čo si oblečiete do reštaurácie

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného