Mopslíky nemáme považovať za typické psy. Sú choré, zdegenerované a radšej by nemali ani existovať

Mopslík by už nemal byť považovaný za typického psa, a to kvôli veľkým zdravotným problémom, ktorým toto plemeno čelí. Tvrdia to vedci v novej štúdii, v ktorej sa venovali zdraviu psov. Podľa nich sa plemeno mops tak odklonilo od bežných psov a majú toľko zdravotných problémov, že by sme ich nemali pokladať za bežného zástupcu tohto druhu.

Problémy s dýchaním

Mopslíky sú typickými zástupcami brachycefalických psov. Do tejto skupiny patria tiež buldogy, boxery či iné „dizajnérske plemená“, pre ktoré je typické, že majú krátke ňufáky a často menšie hlavy. To im spôsobuje veľké problémy s dýchaním, ale aj iné zdravotné problémy.

Najnovšia štúdia vedcov z The Royal Veterinary College v Spojenom kráľovstve skúmala 4 300 mopslíkov a takmer 22-tisíc iných plemien, pričom porovnávali riziko vzniku 40 bežných zdravotných problémov u psov. Svoje zistenia potom publikovali v odbornom časopise BMC Canine Medicine and Genetics.

Mopslíky sa stále chovajú tak, aby mali čo najkratší nos, čo im priamo spôsobuje problémy. Pravdou je, že vznikajú iniciatívy vytvárať zdravší chovný štandard, zatiaľ však nie sú vo veľkom presadzované.

Problémy najmä kvôli krátkemu nosu

V štúdii vedci uvádzajú, že mopslíky majú o 1,86-krát vyššiu pravdepodobnosť, že bude u nich diagnostikovaný aspoň jeden zdravotný problém. Zo 40 testovaných problémov, ako píše IFL Science, mali mopslíky vyššiu prevalenciu u 23 z nich. Medzi najčastejšie patril obštrukčný syndróm dýchacích ciest (takmer 54-násobné riziko), stenózne nosné dierky (51-násobné riziko) a ulcerácia rohovky (13-násobné riziko).

Pravdou je, že v 7 problémoch, vrátane srdcových šelestí či agresie, získali mopslíky dobré skóre. Napriek tomu výsledky naznačujú veľké zdravotné problémy, pri ktorých je väčšina spojená so skráteným nosom.

Nie je to typický pes

„Problémom je, že pes má menšiu lebku, ale nič iné sa na psovi krížením nezmenšilo ekvivalentne,“ povedal pre BBC veterinár Myfanwy Hill. Mopslíky sú pritom staré plemeno, ktorých história siaha až do čínskej dynastie Chan, ktorá vládla v rokoch od 206 pred Kristom do 220 nášho letopočtu. V tej dobe však mali dlhšie nosy a netrpeli toľkými zdravotnými problémami.

Vedci v reakcii na tieto zistenia tvrdia, že mopslíky už nemožno považovať za „typické psy“ z hľadiska zdravia.

BBC odrádza ľudí od kúpy tohto plemena. Pri výbere by sa mal majiteľ zamerať skôr na zdravie psa a nie na vlastné rozmary. Prezidentka Britskej asociácie veterinárov, Justine Shottonová, odporúča nekupovať brachycefalické plemená a ideálne sa zamerať na zvieratá z útulkov. Nepriamo tak tvrdí, že toto plemeno by sa radšej nemali ani množiť. Majitelia, ktorí už tieto psy vlastnia, by ich mali lepšie pozorovať a dávať extrémny pozor pri problémoch s dýchaním.