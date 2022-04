Väčšina ľudí kŕmi svojich psov nesprávne, tvrdí nová štúdia. Základom je dodržiavať tieto pravidlá

Mnohí majitelia by pre svojich domácich miláčikov urobili čokoľvek. Kupujú im rôzne hračky, pamlsky a iné odmeny, či rozmaznávajú ich mäkkými pelechmi. Popritom však často zabúdajú na dodržiavanie základných pravidiel pri kŕmení, čo môže spôsobovať zdravotné ťažkosti na oboch stranách, tvrdí nová štúdia, informuje ScienceAlert.

Americká správa potravín a liečiv (Food and Drug Administration/FDA) stanovila pravidlá, ktoré by mali majitelia psov dodržiavať. Týkajú sa správneho skladovania krmiva a pochúťok pre domáce zvieratá a tak isto prístupu ich kŕmenia.

Jednoduché tipy, na ktoré sa často zabúda

FDA hovorí, že krmivo a pochúťky by mali byť skladované v pôvodnom balení. Dôvodom je, že takýmto spôsobom si majitelia uchovajú číslo šarže a ak by náhodou došlo k stiahnutiu produktu z trhu kvôli akémukoľvek problému, vedeli by rýchlo toto krmivo vyradiť. S týmto súvisí aj ďalšie odporúčanie, ktoré hovorí, že ak už aj chcú skladovať krmivo v inej nádobe, ideálne je ho do nej vložiť aj spoločne s obalom.

Ak by predsa museli vysypať krmivo z pôvodného obalu, je dôležité uistiť sa, že ho umiestňujú do čistej a suchej nádoby. Ideálne, ak sa dá uzavrieť a skladovať na chladnom mieste.

Napriek tomu, že tieto pravidlá môžu znieť banálne, ich dodržiavanie nie je samozrejmosťou. A malo by byť, pretože sa vďaka nim môžete vy aj váš pes vyhnúť rôznym ochoreniam.

Zanedbaná je najmä hygiena

Nová štúdia publikovaná v akademickom žurnále PLUS One bola uskutočnená v Severnej Karolíne na vzorke 417 majiteľov psov a výterov z 68 psích jedál. Pre mnohých zo zapojených bol prekvapivým zistením už iba samotný fakt, že nejaké pokyny existujú. Konkrétne to vedelo iba menej ako 5 % z nich.

Výsledky ukázali, že napriek tomu niektoré pravidlá majitelia dodržiavali. Vedeli napríklad, že miska na jedenie zároveň neslúži aj ako miska na naberanie krmiva.

Tušili ste však, že misku svojho psa by ste mali umývať denne a predtým, než ho idete nakŕmiť, by ste si mali umyť ruky alebo nádobu na meranie objemu jedla umývať mydlom? Ak nie, tak ste na tom podobne ako takmer 90 % z opýtaných.

Problémom sú baktérie a vznikajúce infekcie

A prečo by majiteľom psov malo na tom záležať? Dôvodom je hromadenie baktérií a riziko infekcie. „Vystavenie kontaminovanému krmivu môže mať dôsledky pre zdravie psov aj ľudí,“ uvádzajú vedci v štúdii. Dodávajú, že riziko narastá v domácnostiach s deťmi alebo pri ľuďoch s oslabenou imunitou.

Štúdia chce upozorniť predovšetkým na to, že by majitelia mali pri starostlivosti o svojich psov viac dbať na hygienu. Aj keď bola uskutočnená v USA, jej výsledky a tipy FDA môžu byť užitočné každému, kto vlastní štvornohého domáceho miláčika.