Monkey branching je nebezpečný trend, ktorý môže postihnúť aj váš vzťah. Toto si všímajte na partnerovi

Monkey branching môžeme voľne do slovenčiny preložiť ako opičie vetvenie. Branch vyjadruje vetvu, prípadne akúsi odbočku a je to obrazné prirovnanie k typickému pohybu opíc po vetvách stromov. Tieto zvieratá sa nikdy úplne nepustia prvej vetvy, kým si nechytia tú druhú. A presne takto to funguje aj pri vzťahoch, ktoré monkey branching dobehol.

Článok pokračuje pod videom ↓

Pripravuje si pôdu na ďalší vzťah

Niektorí ľudia skrátka nevedia byť sami a iste aj vy máte v okolí človeka, ktorý skáče zo vzťahu do vzťahu bez väčších prestávok. Aj keď mnoho z týchto lások nemá perspektívu, daný človek potrebuje v živote mať partnera. Princíp monkey branchingu spočíva v tom, že si jeden z partnerov už počas existujúceho vzťahu buduje zázemie na ten ďalší.

Robiť to môže viacerými spôsobmi, no v zásade si pri sebe udržuje „priateľstvá“ s opačným pohlavím, pričom im často prejavuje náklonnosť a doslova buduje základy k tomu, aby sa v prípade stroskotania aktuálneho vzťahu mohol v krátkej dobe presunúť inde.

Vo svojej podstate môže ísť o takzvané emocionálne podvádzanie. „Emocionálna nevera je situácia, kedy rozvíjate priateľské pocity voči inej osobe, ktoré sa ľahko dokážu zmeniť na romantický či sexuálny vzťah. Zatiaľ, čo váš partner či partnerka žije v nádeji, že váš vzťah je na celý život a je monogamný,“ píše sa na webe eduworld.sk.

Dôvody monkey branchingu nemôžeme globalizovať, no je viac než jasné, že súčasná doba tomuto nežiaducemu fenoménu praje čoraz viac.