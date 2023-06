Postihol možno aj vás, či vaše deti: Trend „hnijúcej“ postele je čoraz rozšírenejší, ľudia sa tak skrývajú pred realitou

Čoraz viac, predovšetkým mladých ľudí, podlieha novému trendu, ktorý bol označený ako „bed rotting“ trend, čo vo voľnom preklade znamená trend hnijúcej postele. Pre väčšinu postihnutých predstavuje akýsi únik pred realitou.

Neopúšťajú svoju posteľ

Ako píše portál LADBible, názov trendu nemá nič spoločné s hygienou a obmieňaním posteľnej bielizne. Vznikol skôr ako obrazný opis človeka, ktorý v posteli trávi až priveľa času a v niektorých prípadoch ju dokonca vôbec neopúšťa. Ľudia postihnutí trendom sa týmto spôsobom úplne izolujú od vonkajšieho sveta a nechcú vedieť, čo sa v ňom deje. Je to, takpovediac, únik pred problémami, ktoré bežný život prináša.

„Myslím si, že mnohí z nás to tak robia. Hovoríme, že som unavený, pretože stres nás unavuje, úzkosť nás unavuje a v podstate to, že nespíme kvôli stresu a úzkosti, nás unavuje,“ vysvetľuje začarovaný kolotoč doktorka Jessi Goldová, asistentka psychiatrie na Washingtonskej univerzite. Ľudí môžu v súčasnosti stresovať napríklad prudko rastúce životné náklady, rôzne hospodárske krízy či vojny.

Spíme, aj keď nemusíme

Podľa odborníčky nie je nič zlé na tom, ak si človek občas takýto oddychový deň dopraje a zresetuje, no zároveň je potrebné rozlišovať, či čas strávený v posteli skutočne potrebujeme. „Spíš preto, že sa ti nechce byť hore kvôli stresu a úzkosti alebo kvôli povinnostiam? Alebo spíš preto, že to skutočne potrebuješ?“ pýta sa doktorka Goldová. Práve replika na tieto otázky by mohla ľuďom poskytnúť odpoveď na to, či náhodou „nespadli“ do šíriaceho sa trendu.