Modré plavky by ste deťom kupovať nemali. Skúsená inštruktorka vysvetľuje, prečo môžu byť nebezpečné

Ak ste doteraz nepovažovali farby plaviek za dôležité, zrejme zmeníte názor. Inštruktorka plávania Nikki Scarnati vzdeláva na sociálnych sieťach ľudí, predovšetkým v tematike plávania a bezpečnosti vo vode. Ako vyplýva z jej videa, aj taká maličkosť, ako je farba detského plaveckého oblečenia, môže byť pri záchrane života kľúčová, informuje Unilad.

Vyhýbajte sa modrým plavkám

Na videu inštruktorka ukazuje situáciu, v ktorej má dieťa oblečené modré plavky. Práve táto farba môže byť najmä u detí veľmi nebezpečná a všetci rodičia by mali zvážiť, či svojej ratolesti takéto plavky zaobstarajú. Už v pokojnej vode je veľkým problémom zazrieť dieťa, ktoré sa pohybuje v bazéne a má na sebe modré oblečenie. Predstavte si, ako zle musí byť viditeľné v prípade, že hovoríme o väčšom bazéne, ktorý je plný iných ľudí.

Je veľmi pravdepodobné, že ak by dieťa skutočne potrebovalo plavčíkovu pomoc, v modrej farbe to bude najťažšie. Video sa okamžite stalo na TikToku virálnym a pozrelo si ho viac ako 6 miliónov ľudí. Mnohí rodičia v komentároch ocenili radu, ktorú im skúsená inštruktorka ponúkla. „Toto by mi nikdy nenapadlo. Veľmi pekne ďakujeme za túto informáciu. Už nikdy viac nekúpime deťom modré plavky,“ píše jeden z používateľov.

Teóriu podporil aj plavčík, ktorý si video všimol: „Ako plavčík môžem povedať, že to platí na 100 %. Nevidíme deti pod vodou v modrých plavkách. Najmä ak sú na dne bazéna a potrebujú pomoc.“