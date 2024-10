Miška prezradila, ako sa žije v Istanbule. Navštívili sme poľskú Biedronku, toto nás tam prekvapilo

Dni sa postupne skracujú a po časovom posune opäť prichádzame do obdobia, keď mnohí z nás idú „za tmy do práce a za tmy z práce“. V takomto období je jednoducho príjemné doma vypnúť, zabaliť sa do deky a čas stráviť čítaním. Ak vás na chvíľu omrzí kniha, možno by stálo za to prečítať si aj naše články z kategórie PREMIUM. Ak ste ich náhodou všetky nezachytili, ponúkame vám ich v našom pravidelnom prehľade.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ani na jeseň nezaháľame a nemusíš ani ty. Aj teraz môžeš zachytiť informácie všetkého druhu a navyše si aj užívať fantastické benefity od obľúbených značiek. Presne to ti vieme dať a navyše to ani veľa nestojí. Potrebuješ tip na naozaj dobrý (alebo pokojne aj zlý) film alebo seriál na populárnych streamovacích platformách? Chceš mať prehľad o lacných letenkách, najkrajších plážach, alebo sa chceš dozvedieť viac o histórii ľudstva, udalostiach, či spoznať zaujímavých ľudí ešte so zaujímavejším príbehom? Zostaň o krok vpred: Nepremeškaj výhodnú ponuku s Premium. Presne toto všetko, a ešte viac nájdeš na našom webe, kde každý deň tvoríme obsah, ktorý ľudí nemálo zaujíma. Za 3,99 eura za prvý mesiac dostaneš plný prístup do celej Premium rodiny webov, okrem interezu aj na portály Startitup, Emefka, Odzadu či Fontech. Ak by si mal záujem o ročné predplatné, tak prvý rok ťa vyjde len 52 eur.

Skvelý tip na city break

Návšteva Viedne, Brna, Budapešti či Krakova znie ako skvelý tip na rýchlu, napríklad víkendovú dovolenku. Mnohým sa ale tieto mestá už okukali, alebo im prekážajú davy turistov. Máme preto pre vás tip, ktorý rozhodne stojí za to.

Naša redaktorka sa vybrala preskúmať maďarské mesto Eger, ktoré vás v mnohom pozitívne prekvapí. Je to mesto plné nádherne zachovaných barokových budov, reštaurácií, kde si každý príde na svoje a zaujímavostí, ktoré nadchnú každého milovníka histórie a kultúry. Lonely Planet toto mesto dokonca označuje za šperkovnicu plnú zaujímavých pokladov.

Viac o tom meste sa dozviete tu: Najete sa tu už od 5 eur, ste tu za dve hodiny: Boli sme v maďarskom raji, len kúsok od slovenskej hranice

Najväčšia jadrová katastrofa Británie

Mierové využitie jadrovej energie je v mnohých ohľadoch skvelé. Všetko ale končí, ak príde k nejakému nešťastiu. Jedným z nich bola aj nehoda jadrového zariadenia Sellafield, ktorá je označovaná za najhoršiu v Británii.

Nepozornosť operátorov a chyba v zariadení spôsobila veľkú katastrofu, ktorá podľa odhadov stála za mnohými neskoršími úmrtiami v dôsledku onkologických ochorení.

O nehode Sellafieldu si prečítate viac tu: Jedna z najväčších jadrových katastrof v Európe: Často býva porovnávaná s Černobyľom, rádioaktívne palivo horelo 3 dni

Odišiel do lesa na 27 rokov

Je možné, že niekedy, najmä keď máme ťažké obdobie, si hovoríme, že najlepšie by bolo zbaliť sa a odísť. Presne toto urobil Christopher Thomas Knight, ktorý sa jedného dňa rozhodol, že bude žiť v lese, mimo ľudí.

A to sa mu podarilo celých 27 rokov, pričom prakticky s nikým neprehovoril. Ako to celé napokon skončilo, sa dozviete v článku našej redaktorky, ktorá sa na tento príbeh pozrela.

Viac sa dozviete tu: S človekom neprehovoril 27 rokov: Christopher sa jedného dňa rozhodol odísť žiť do lesa a nevrátiť sa. Takto to skončilo

Elektronické cenovky

Mnohí z nás sme si to ani nemuseli všimnúť, no reťazce už vo veľkom využívajú na označovanie tovarov elektronické cenovky. Aké sú ich výhody?

Náš redaktor kontaktoval veľké obchodné reťazce a informoval sa, ako dlho ich využívajú, a kde a ako ich implementujú.

Viac sa dozviete v tomto článku: Exkluzívne: Slovenské obchody urobili veľkú zmenu, väčšina zákazníkov si ju ani nevšimla. Reťazcom pomôže ušetriť

Dohnali ju exorcizmom k smrti

V histórii nájdeme množstvo desivých či smutných udalostí. Jednou z nich je aj prípad Anneliese Michel, ktorej rodičia sa rozhodli prestať veriť medicíne.

Namiesto toho sa pri liečbe svojej dcéry spoliehali na exorcizmus a z dievčaťa trpiaceho epilepsiou vyháňali diabla. Miesto vyhnania diabla dievča ale chradlo a napokon to skončilo najtragickejšie, ako len mohlo.

Viac sa dočítate tu: Mala 30 kíl, pila moč, z kŕčov ju triaslo: Na dievčati vykonali exorcizmus 67-krát, rodičia a kňazi ju doviedli k smrti



Miška z Istanbulu

Istanbul je mnohými považovaný za „bránu Orientu“ a tiež je miestom, kde sa Európa stretáva s Áziou. Je to neuveriteľne živé mesto a sen mnohých cestovateľov.

Slovenska Miška v tomto meste žije už 5 rokov a naša redaktorka sa s ňou skontaktovala, aby jej prezradila, ako sa v tejto tureckej metropole žije. Miška však vyzradila aj rôzne tipy pre návštevníkov a poodhalila aj svoje súkromie ohľadom svojho partnera.

Rozhovor nájdete tu: Miška žije v Istanbule: Minimálna mzda je tu 580 €, ľudia sa pýtali, či priateľ Moslim nebude chcieť, aby som sa zahaľovala

Návšteva Biedronky

Reťazec Biedronka už čoskoro otvorí svoje predajne aj na Slovensku. Mnohí Slováci, najmä tí, ktorí žijú v hraničných oblastiach s Poľskom, Biedronku už navštívili, či dokonca navštevujú pravidelne.

Naša redaktorka navštívila jednu z jej predajní v meste Lodž a preskúmala, aký tovar Biedronka ponúka a hlavne ju zaujali tiež ceny, ktoré boli v množstve prípadov nižšie, aké poznáme u nás.

Článok o Biedronke nájdete tu: Boli sme v superlacnej poľskej Biedronke: Za toto sme dali 2 eurá, šokoval nás alkohol za pár centov, jedna vec nepotešila