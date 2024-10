S človekom neprehovoril 27 rokov: Christopher sa jedného dňa rozhodol odísť žiť do lesa a nevrátiť sa. Takto to skončilo

Tiež ste si niekedy pomysleli, že potrebujete na chvíľu pokoj od celého ľudstva? Zo správ samé negatíva, všetko zdražuje a aj ľudia sa k sebe správajú čoraz horšie. Christopher Thomas Knight sa jedného dňa rozhodol, že ľudstvo už dlhšie jednoducho znášať nebude a ušiel do lesa. Za takmer tri desaťročia prehovoril len s jediným človekom, keď sa odzdravil náhodnému turistovi.

Článok pokračuje pod videom ↓

Dal výpoveď a zmizol

Christopher Thomas Knight (neskôr známy ako North Pond Hermit) mal len 20 rokov, keď sa v roku 1986 rozhodol, že má jednoducho všetkého dosť. Autom sa doviezol z Massachusetts do odľahlej časti Mainu, vošiel do lesa a takmer nikto ho nevidel nasledujúcich 27 rokov. Auto nechal tam, kde z neho vystúpil, aj s kľúčmi. So sebou mal len základnú výbavu na kempovanie.

The Guardian píše, že dovtedy žil relatívne obyčajným životom. Približne rok sa živil montovaním poplašných systémov do áut a domov. Jedného dňa ale dal bez varovania výpoveď, dokonca ani nevrátil pracovné nástroje. Len si vyzdvihol poslednú výplatu a vyparil sa.

Nikomu neoznámil, kam ide a čo sa chystá urobiť. Vraj to ani nemal komu povedať. Nemal žiadnych skutočných priateľov a o svojich kolegov sa príliš nezaujímal. Po tom, ako sa utiahol do lesa, netušil, či sú jeho rodičia a piati súrodenci ešte nažive. Nikdy im nevolal (zvláštne je, že ho nikto ani nenahlásil ako nezvestnú osobu), 27 rokov nepoužil žiadne peniaze, netelefonoval, ani neodoslal jediný mail. Nebol u jediného lekára a neužil žiaden liek. Avšak za celý ten čas podľa archívu QG údajne nebol ani raz chorý.

Stal sa pánom lesa

Knight šiel do lesa s cieľom zámerne sa v ňom stratiť. Našiel si miesto na čistinke neďaleko jazera North Pond, kde si rozložil kemp a na takmer tri desaťročia sa stalo jeho novým domovom. Medzi stromy natiahol nepremokavú plachtu, rozložil si pod ňou stan a udomácnil sa tu. Nikto nevedel, že tu žije, napriek tomu, že v okolí bolo množstvo chát, kam si ľudia najmä počas leta chodili oddýchnuť. Jedna z nich bola od neho vzdialená len niekoľko minút chôdze. Dokonca počul ľudí, ako si neďaleko žijú svoje životy, no ostával ukrytý.

Prežil vďaka tomu, že z chát kradol jedlo, šaty, batérie a ďalšie veci, ktoré nevyhnutne potreboval. Raz sa mu podarilo ukradnúť malý televízor, ktorý mohol sledovať vďaka rovnako ukradnutej autobatérii, inokedy zas ukoristil rádio. Občas si vzal niečo na čítanie. Veľa času totiž trávil práve čítaním, lúštením krížoviek a meditovaním. Inokedy zas jednoducho nerobil vôbec nič, len sedel a splýval s prírodou. Občas vraj dokonca podľa BBC strácal pojem o tom, kde končí jeho vlastná existencia a začína príroda. Veril, že sa stal pánom lesa. Ani na jedinú sekundu počas 27 rokov vraj nepocítil nudu, ani len nevie, čo to je.

Podľa National Geographic za takmer tri desaťročia nemal žiadnu konverzáciu s iným človekom. Len jediný raz odzdravil turistovi, ktorého v lese náhodne stretol. Knight tvrdí, že okrem toho po celý čas s nikým iným neprehovoril ani nemal žiaden fyzický kontakt s človekom.

Spáchal tisícky krádeží

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného