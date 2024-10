Boli sme v superlacnej poľskej Biedronke: Za toto sme dali 2 eurá, šokoval nás alkohol za pár centov, jedna vec nepotešila

Poľský reťazec Biedronka pripravuje otvorenie svojich predajní na Slovensku. Prvé z nich majú vyrásť v mestách Zvolen, Nové Zámky, Levice, Považská Bystrica a Senica, no hľadajú sa aj zástupcovia do predajní v Miloslavove a Dunajskej Lužnej, čo svedčí o tom, že by svojou prítomnosťou mohla potešiť aj obyvateľov týchto obcí. Ak bývate v pohraničnej oblasti s Poľskom alebo našich severných susedov zvyknete navštevovať, je veľká pravdepodobnosť, že ste už v týchto potravinách, ktoré sa tešia prívlastku „lacné“, nakupovali. Na nákup sme sa sem opäť raz vybrali aj my a pozreli sa bližšie na ceny potravín, ktoré bežne nechýbajú v našich domácnostiach.

Článok pokračuje pod videom ↓

Do Biedronky sme zavítali už začiatkom marca, konkrétne sme navštívili jednu z jej predajní v Krakove. Prekvapilo nás niekoľko vecí — preplnené regály natlačené nahusto na sebe, medzi ktorými sa to hýrilo ľuďmi, a taktiež skutočne nízke ceny. Za 10 položiek naúčtovaných na bločku sme zaplatili len 9 eur, takže sme odchádzali viac než spokojní.

Teraz sme sa zhodou náhod ocitli v Biedronke v meste Lodž, ktoré leží v srdci Poľska a pred návratom na Slovensko sme sa sem opäť vybrali na rýchly nákup maškŕt na cestu. Tak sme sa jedným očkom pozreli aj na ceny.

Predajňa zvonku vyzerala inak než ostatné, ktoré sme predtým navštívili, pretože sídli v budove vyskladanej z červenej tehly, podobne ako areál bývalej textilnej továrne Manufaktura, ktorá sa nachádza priamo oproti. No keď sme vošli dnu, dostali sme presne to, na čo sme pri Biedronke zvyknutí. Už na dverách pri vstupe svietili oranžové cedule, ktoré avizovali akciový tovar.

Akcie na nás aj vo vnútri vyskakovali sprava i zľava

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného