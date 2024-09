Vyťaž z jesene maximum: Za túto smiešnu sumu získaš obsah a benefity až v hodnote 28 €!

Ani na jeseň nezaháľame a nemusíš ani ty. Aj teraz máš možnosť chytiť do ruky informácie všetkého druhu a navyše si aj užívať fantastické benefity od obľúbených značiek. Presne to ti vieme dať a navyše to ani veľa nestojí.

Potrebuješ tip na naozaj dobrý (alebo pokojne aj zlý) film alebo seriál na populárnych streamovacích platformách? Chceš mať prehľad o lacných letenkách, najkrajších plážach, alebo sa chceš dozvedieť viac o histórii ľudstva, udalostiach, či spoznať zaujímavých ľudí s ešte zaujímavejším príbehom? Zostaň o krok vpred: Nepremeškaj výhodnú ponuku s Premium.

Za málo peňazí, veľa muziky

Presne toto všetko, a ešte viac nájdeš na našom webe, kde každý deň tvoríme obsah, ktorý ľudí nemálo zaujíma. A keďže chceme, aby si sa aj ty pridal k bojovníkom proti nude, počas celého júla ti ponúkame možnosť získať predplatné Premium za zvýhodnenú cenu.

Za 3,99 eura za prvý mesiac dostaneš plný prístup do celej Premium rodiny webov, teda okrem interezu aj na portály Startitup, Emefka, Odzadu či Fontech. Ak by si mal záujem o ročné predplatné, tak prvý rok ťa vyjde len 52 eur.

Zvýhodnená cena predplatného Premium je určená pre nových členov Premium klubu, ktorí nemajú aktívne žiadne predplatné.

Samozrejme, nie je to len o prístupoch k článkom. Ako člen Premium rodiny dostaneš aj množstvo benefitov, ako sú weby plne bez reklám, možnosť odomykania prémiových článkov pre kamošov, ale aj vouchre a zľavové kupóny na nákup značkových produktov a služieb od značiek ako COFFEEIN, Dedoles, fitko Golem a veľa ďalšieho.

Viac informácií o tom, ako si môžeš predplatné Premium aktivovať, nájdeš na tomto webe.

👇 AKTIVUJ SI PREMIUM TU 👇