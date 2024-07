Miro Jaroš posiela svojej zosnulej mame do neba emotívny odkaz. Tieto slová chytia za srdce úplne každého

Spevák Miro Jaroš sa podelil o veľmi smutnú správu. Prišiel o svoju maminku Štefániu, ktorá zomrela po náročnom boji s rakovinou. Teraz jej syn poslal do neba nádherný odkaz.

Miro Jaroš už pred rokom potvrdil, že jeho milovanej mame sa vrátila rakovina spolu s metastázami, pričom už nebolo možné ju operovať. Aj keď skúšali rôzne liečby, Štefánia napokon zákernej chorobe podľahla. Spevák jej venoval na svojich sociálnych sieťach niekoľko srdcervúcich odkazov.

„Ďakujeme, mama, že si bola práve naša. Za všetky lekcie statočnosti, pokory a nekonečnej lásky. Ľúbime ťa. Navždy zostaneš v našich srdciach. Dovidenia tam hore,“ napísal ku krásnej fotografii. Neskôr však zverejnil aj slová, ktoré mu jeho mama často hovorila.

Zverejnil krásnu pieseň

„Miroslav, aj smútok patrí k životu. Je dôležité smútiť, ale nie dlho. S každým smútkom prichádza v živote aj niečo pekné. Nesústreď sa preto len na to, čo ťa trápi, ale maj srdce otvorené, aby si si všimol aj to pekné, čo život prináša popri tom. A nezabudni byť za to vďačný!“ mama. Mama, ďakujem. Toto je moja najvzácnejšia pesnička. Spravím všetko preto, aby si bola na mňa, tam hore, hrdá!“

Ku príspevku pridal aj krásnu pieseň, v ktorej jeho mama účinkuje a ktorú zverejnil už pred niekoľkými rokmi. Mnohých ľudí práve ona najviac chytila za srdce.