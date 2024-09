Minister práce uvažuje nad zmenou predčasného dôchodku. Svojím vyhlásením mnohých ľudí potešil

Čoraz viac ľudí odchádza do predčasného dôchodku a štát tak prichádza o zamestnancov. To by sa však po novom mohlo zmeniť. Budúci penzisti by tak mali uľahčený odchod do predčasného dôchodku a zároveň by si mohli prilepšiť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje portál Užitočná pravda, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš priniesol dobré správy pre všetkých ľudí, ktorí rozmýšľajú nad odchodom do predčasného dôchodku, no zároveň sa obávajú toho, že sa im znížia príjmy. Navrhuje totiž zrušiť jednu z podmienok odchodu do predčasného dôchodku.

Chce zrušiť jednu z podmienok

Od 15. mája 2024 má nárok na predčasný starobný dôchodok osoba, ktorá získala aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia, chýbajú jej najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, alebo získala potrebné odpracované obdobie a suma jej predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Zároveň musí mať takáto osoba ukončený pracovný pomer a nesmie pracovať ani ako živnostník. To by sa však po novom mohlo zmeniť. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš totiž avizoval, že by mohli nastať zmeny pri odchode do predčasnej penzie. Konkrétne sa pozrel na podmienku, že žiadateľ o predčasný dôchodok musí prestať pracovať.

Po novom by tak ten, kto požiada o predčasný dôchodok, mohol naďalej pokračovať v práci a zároveň poberať sumu predčasného dôchodku. „Sadneme si k tomu so Sociálnou poisťovňou,“ informoval šéf rezortu práce.