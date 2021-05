Minister Lengvarský by sa Sputnikom zaočkovať nedal, neodporučil by to ani blízkym. Čo sa bude meniť v očkovaní?

Namiesto toho, aby išlo o odborné rozhodnutie, o používaní ruskej vakcíny Sputnik V nakoniec rozhodla vláda. Minister Lengvarský na tlačovej besede dodal, že ruská strana stále nedodala potrebné dokumenty, aj keď ju k tomu viaže zmluva.

EMA stále ruskú vakcínu neposúdila a neschválila, dôvod je rovnaký- nedostatok informácií z ruskej strany. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský skonštatoval, že by sa touto vakcínou zaočkovať nedal a neodporučil by to ani svojim blízkym. Je skôr za registrované vakcíny, ktoré prešli riadnym schválením. To však nič nemení na tom, že tí, čo sa Sputnikom očkovať chcú, môžu tak na základe rozhodnutia vlády urobiť.

Očkovanie začne čoskoro

Očkovanie vakcínou Sputnik V by sa malo začať najneskôr 7. júna. Vtedy by sa mal spustiť aj systém voľného výberu vakcíny. Vedľajšie účinky sú podľa neho porovnateľné ako pri vakcíne od spoločnosti AstraZeneca. Sputnik by mal byť určený pre vekovú kategóriu od 18 do 60 rokov.

Očkovanie Sputnikom V bude na vlastnú zodpovednosť, Lengvarský tiež pripomenul, že ľudia, ktorí sa ním dajú zaočkovať budú musieť absolvovať lekársku kontrolu po nejakom čase. “Bude použitých 200 000 kusov, ostatné len ak budú schválené Európskou liekovou agentúrou (EMA). Pri ďalších prípadných nákupoch sa bude postupovať striktne podľa európskych pravidiel,” povedal.

Potrebné bude tiež rozhodnúť, či bude treba aktualizovať výnimku na použitie, ktorú podpísal ešte exminister Marek Krajčí (OĽANO), alebo vydať novú. To, prečo faktúry za prvé dávky neboli uhradené včas, už Lengvarský neriešil.

Dal by sa ňou očkovať Igor Matovič?

Schváleniu očkovania Sputnikom V sa potešil aj minister financií Igor Matovič, informoval Denník N. Na otázku, či by sa touto vakcínou dal zaočkovať ale odpovedal zdržanlivo. Do úvahy vraj bude musieť zobrať to, či takéto očkovanie budú akceptovať krajiny Európskej únie. Zatiaľ dobre vieme, že nie. Ale uspel by napríklad pri ceste do Maďarska.

Ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú prekvapilo, že predmetom uznesenia vlády má byť aj rozhodnutie o vakcinácii vakcínou Sputnik V. Uviedla to na sociálnej sieti.

“Prekvapilo ma to preto, pretože som presvedčená, že rozhodnutie o tom, aká vakcína má byť použitá, je výlučná právomoc ministra zdravotníctva (Vladimíra Lengvarského, pozn. TASR). Je to, jednoducho, odborné rozhodnutie a vláda nemôže v tomto suplovať odborné rozhodnutie ministra,” povedala.

Podľa ministerky spravodlivosti výlučne minister zdravotníctva a jeho ministerstvo môže rozhodnúť o tom, či daná vakcína je bezpečná a vhodná na to, aby bolo umožnené ľuďom sa ňou očkovať. Očkovanie vakcínou Sputnik V preto nepodporila.

Minister Lengvarský dodal, že budúcnosť používania vakcíny od spoločnosti AstraZeneca závisí najmä od dodávok. Posledné dodané kusy využili na očkovanie druhou dávkou. Slovensko pôvodne objednalo celkovo dva milióny dávok vakcíny Sputnik V. Nakoniec to bude prvých 200-tisíc kusov. Je otázne, aký veľký záujem o túto vakcínu bude.