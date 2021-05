Vláda schválila cestovateľský semafor, krajiny sa rozdelia podľa farieb. Tieto skupiny budú mať výnimky z karantény

Vláda dnes odobrila cestovateľský semafor, ktorý schválila na rokovaní. Krajiny sú rozdelené na tri farby, od čoho sa budú odvíjať aj podmienky pri návrate z danej krajiny. Najjednoduchšie cestovanie bude do krajín Európskej únie (EÚ).

Nové pravidlá cestovania schválilo vo štvrtok (20. 5.) konzílium odborníkov, dnes ich odobrila vláda. Cestovateľský semafor by mal začať platiť najneskôr vo štvrtok 27. mája. “S cieľom poskytnutia verejnosti komplexné, jednotné, finálne a zrozumiteľné informácie budeme o finálnej verzii cestovateľského semaforu informovať po schválení vládou SR,” uviedla pre TASR hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Zelené krajiny

Krajiny EÚ bez rozdielu na epidemiologickú situáciu (avšak s možnosťou brzdy v prípade nekontrolovaného šírenia nebezpečných mutácií SARS-CoV-2)

Krajiny sveta s priaznivou epidemiologickou situáciou

Členské štáty EÚ, Austrália, Čínska ľudová republika, Čínska republika (Taiwan), Grónsko, Island, Izrael, Južná Kórea, Macau, Nórsko, Nový Zéland, Singapur

Červené krajiny

Krajiny sveta s nepriaznivou epidemiologickou situáciou, kde:

14-dňová miera infekčnosti je vyššia ako 50 na 100 tisíc obyvateľov, alebo

epidemiologická situácia sa v krajine rýchlo zhoršuje; a súčasne

v krajine nie sú prítomné nebezpečné varianty SARS-CoV-2 s výnimkou variantu B1.1.7 (tzv. „britský“ variant)

Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Egypt, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, Kazachstan, Kuba, Kuvajt, Malajzia, Mongolsko, Ruská federácia, Severné Macedónsko, Srbsko, Spojené štáty americké, Tadžikistan, Thajsko, Tunisko, Turecko, Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan

Čierne krajiny

Krajiny s výskytom a komunitným šírením nebezpečných variantov SARS-CoV-2 s výnimkou variantu B1.1.7 (tzv. „britský“ variant). Pod túto definíciu aktuálne spadajú štáty ako napr. Brazília, India, či Juhoafrická republika.

Krajiny s nedostupnými, nedôveryhodnými, alebo nekvalitnými dátami. Pod túto definíciu spadajú štáty mnohé zámorské mikroštáty, alebo väčšina krajín afrického kontinentu.

Všetky ostatné krajiny, ktoré nie sú na zelenom a červenom zozname

Pokiaľ sa budete vracať zo zelenej krajiny a máte za sebou očkovanie alebo ste prekovali covid, nemusíte absolvovať karanténu. Rovnako ju nemusia absolvovať ani ľudia do 18 rokov, nepotrebujú ani test. Cestovateľský semafor by sa mal prehodnocovať každý týždeň, a to najmä z dôvodu výskytu mutácií nového koronavírusu.

Správu aktualizujeme.