Miliardár Musk si s Zuckerbergom dohodol na sociálnej sieti zápas v klietke: Uskutočniť by sa mal pod hlavičkou UFC

Miliardári Elon Musk a Mark Zuckerberg sa dohodli na zápase v klietke. Uskutočniť by sa mal pod hlavičkou najprestížnejšej MMA organizácie UFC v jej sídle v Las Vegas. Zatiaľ čo Musk nemá žiadne skúsenosti s bojovými športami, Zuckerberg nedávno zvíťazil na turnaji v jiu-jitsu.

Dohoda o súboji dvoch vplyvných osobností technologického sveta sa začala rodiť po tom, čo majiteľ sociálnej siete Twitter Musk napísal, že je pripravený na súboj v klietke so šéfom spoločnosti Meta Zuckerbergom. Ten na Instagrame, ktorý patrí pod Metu, uviedol: „Pošlite mi polohu,“ a nasledovala Muskova odpoveď: „Vegas Octagon.“

Zuckerberg absolvoval viacero tréningov MMA

Televízna stanica BBC v tejto veci kontaktovala tlačové oddelenie spoločnosti Meta, ktoré reagovalo stručne: „Príbeh hovorí sám za seba.“ Musk, ktorý je o takmer 13 rokov starší než Zuckerberg, priznal nulové skúsenosti s MMA, no zároveň aj naznačil svoj recept na víťazstvo. „Skoro nikdy necvičím, teda okrem toho, že zbieram svoje deti a vyhadzujem ich do vzduchu. Mám skvelý chvat, ktorý nazývam „mrož.“ Vtedy iba ležím na svojom protivníkovi a nič nerobím,“ napísal Musk a pridal niekoľko videí mrožov. Proti nemu by mal stáť Zuckerberg, ktorý okrem turnaja v jiu-jitsu absolvoval aj viacero tréningov MMA.