Za 194 eur môžete teraz vlakom precestovať celú Európu: Stačí, ak splníte 2 jednoduché podmienky

Zľavy na rôznu formu dopravy sa často týkajú primárne študentov, respektíve dôchodcov. Teraz však môžete precestovať celú Európu za niekoľko dní za výhodnú cenu, pričom ponuka platí pre všetkých do 27 rokov, píše CNN.

Cestovať vlakom po Európe sa môže niekedy zdať ako jedna z najdrahších alternatív na presúvanie sa medzi obľúbenými mestami a destináciami. V niektorých krajinách je totiž železničná doprava jedna z najdrahších, no, našťastie, existujú možnosti, ako si užiť cestu na koľajniciach a zároveň ušetriť.

Ako píše CNN, teraz sa môžete vydať na nové dobrodružstvo po Európe vlakom za zvýhodnenú cenu, ktorá ani zďaleka neplatí len pre ľudí do 21 rokov, či študentov. Spoločnosť Interrail chce tesne pred letom 2023 prilákať čoraz viac mladých ľudí na železnice, čo je súčasťou snahy o zníženie krátkych letov a šetrenie prírody.

Stačí splniť 2 podmienky

V ponuke tak aktuálne majú lístok, ktorý otvára brány do Európy nielen pre Európanov. Stačí splniť dve podmienky a lístok na cestovanie po celej Európe môže byť váš za zvýhodnených 194 eur. Je nutné mať vek v rozmedzí 12 – 27 rokov, pričom druhou podmienkou pre túto cenu je, že za 1 mesiac platnosti môžete prejazdiť len 4 pracovné dni. V praxi to znamená, že si musíte precízne naplánovať cestu tak, aby ste nepretiahli čas vo vlaku na dlhšie ako 96 hodín.

Dá sa to však nakombinovať rôznym spôsobom a v rámci pár týždňov tak za cenu so zľavou 25 % vidieť väčšinu európskych klenotov na čele s Parížom, Berlínom či Rímom, keďže v ponuke je až 33 štátov. Výhodou je, že tentoraz sa nemyslelo len na Európanov. Ľudia z ostatných krajín si miesto Interrail kúpia lístok Eurail, ktorý stojí 211 dolárov. Navyše, ak prekročíte vek 27 rokov, rovnaký lístok vás vyjde až na 258 eur.

4 dni vo vlaku nie sú málo

Aj keď sa môže zdať, že 4 dni vo vlaku na mesiac sú málo, tu je dôkaz o tom, že to tak rozhodne nemusí byť. Napríklad, ak by ste sa vybrali z Viedne a pokračovali po trase Berlín, Paríž, Rím, Benátky a naspäť Viedeň, cesta by vás vyšla spolu na 39 hodín vo vlaku, teda ani zďaleka 2 dni, čo ešte stále značí dostatočnú rezervu na iné cesty.