Alkohol ich nezaujíma, chcú viac cestovať a mať čas na PlayStation: Generácia Alfa bude najbohatšia zo všetkých

Narodili sa po roku 2010, teda do doby, kedy už sme väčšinu súčasných e-výdobytkov poznali, a do doby, kedy sme už okúsili aj silu sociálnych sietí. Bude to znieť neuveriteľne, no prví dospeláci z generácie Alfa tu budú už o 5 rokov (v roku 2028). Aká bude generácia súčasných teenagerov, ktorých tiež prezývajú „deti mileniálov“?

Screen Generation, digitálni domorodci, generácia Alfa – takto označujeme všetkých narodených po roku 2010. Súčasní teenageri to nemajú ľahké, keďže žijú v dobe, ktorá sa veľmi rýchlo mení, často dokonca bez varovania. Zároveň je to ale jednou z ich výhod, keďže sa rýchlym zmenám dokážu veľmi jednoducho prispôsobiť a sú už na ne zvyknutí, čoho príkladom je aj pandémia koronavírusu. Čo ďalšie však charakterizuje generáciu súčasných teenagerov, ktorí už čoskoro dovŕšia dospelosť? Aj na to sa vo svojom rozsiahlom článku zameral magazín Dazed.

Celkom iná generácia, ktorá sa učí od mileniálov

Digitálny svet je pre nich samozrejmosťou a niet sa čo čudovať. Napokon sme im ho my – ich rodičia – nielen ukázali, ale aj vybudovali a aktuálne pracujeme na jeho zdokonaľovaní. Generácia Alfa je tak veľmi dobre pripravená na to, čo bude trendom v čase, keď si budú hľadať prvé zamestnania – návyky na meniace sa trendy a digitálny svet totiž majú doslova v krvi. Veľkým tréningom bola aj celosvetová pandémia koronavírusu, ktorá ich zo dňa na deň „uväznila“ doma a poskytla im minimum sociálneho kontaktu s offline svetom. Zvládli to ale na výbornú.

Odborníci z oblasti sociálneho výskumu si ale myslia, že okrem toho, že títo digitálni domorodci budú na všetky zmeny pripravení, veľa si vezmú aj od svojich rodičov – teda mileniálov.

Mark McCrindle, sociálny výskumník, ktorý sa pre článok magazínu Dazed vyjadril, si myslí a predpovedá, že práve generácia Alfa bude pokračovať v trende, ktorý nastavili ich rodičia. Odložia viaceré štandardné životné míľniky, ako sú svadba či vlastné deti, a svoj zreteľ zamerajú najmä na svoju budúcnosť a vzdelanie. McCrindle si myslí, že pôjde o celosvetovo najvzdelanejšiu, technologicky najvybavenejšiu a najbohatšiu generáciu, aká tu kedy bola.

Veľké firmy už cielia na ich bohastvo

Práve bohatstvo generácie Alfa si vo veľkom už teraz uvedomujú aj veľké firmy, ktoré postupne začali so svojimi marketingovými kampaňami zameranými práve na súčasných teenagerov. Nevynechávajú však ani ich rodičov, teda mileniálov. Ako firmy hovoria, vo svojich reklamných aktivitách sa zamerali na tzv. generáciu Zalfa, viac o tomto si môžete prečítať v našom nedávnom článku.

Samozrejme, Alfa to nebude mať úplne jednoduché. V dospelosti budú musieť riešiť viacero tém a závažných problémov, ktoré sa ich predchodcom vyriešiť nepodarilo. Pôjde najmä o témy životného prostredia a klimatickej zmeny. Viacerí odborníci i vedci predpokladajú a odhadujú, že práve generácia Alfa zažije až sedemkrát viac extrémnych prejavov počasia, najmä extrémnych vĺn tropických horúčav.

Voľný čas nebudú tráviť v kluboch a s alkoholom v ruke

No a čo si o svojej budúcnosti myslia samotní teenageri? Ako novinárka magazínu Dazed Anna Cafolal zisťovala, všetci sa zhodli na tom, že nechcú svoj voľný čas tráviť v kluboch a popíjaním alkoholu. To sú, samozrejme, dobré správy.

Ďalej ale tiež prekvapili tým, že chcú v dospelosti čo najviac cestovať , mať neobmedzené pracovné príležitosti a mať viac času na hranie PlayStation. O ich uvedomelosti tiež svedčí to, že im nie sú ľahostajné aktuálne spoločenské problémy. Najviac teda vnímajú aktuálnu vojnu na Ukrajine, rasizmus či hlad vo svete.