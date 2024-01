Metóda 70-20-10 vám konečne pomôže našetriť si peniaze: Mesačne si takto odložíte aj stovky eur, no nie je pre každého

Nový rok je tu a s ním aj predsavzatia, ktoré si ľudia dávajú. Ak je medzi tými vašimi našetriť si nejaké peniaze, pomôcť vám v tom môže táto metóda. Počuli ste už o modeli 70-20-10? Ako vysvetľuje Business Insider, je ideálny pre ľudí, ktorí sa začínajú učiť, ako so svojím príjmom narábať a ako si ho správne rozdeliť.

Ako už asi tušíte, ak si chcete niečo našetriť, dôležité je nemíňať viac, než zarobíte. Takýmto spôsobom sa totiž dostanete akurát tak do dlhov. Aj keď v dnešnej dobe plnej zdražovania to môže byť veľmi náročné. No ak s tým chcete začať a neviete ako, môžete začať použitím nejakej metódy, ktorá vám v tom pomôže.

70-20-10

Metóda 70-20-10 je jednou z nich. Ako avizuje jej samotný názov, je založená na rozdelení príjmu po zdanení do troch kategórií. Najväčšiu z nich tvoria bežné mesačné výdavky, ktoré predstavujú spomínaných 70 %. Sem patrí napríklad aj splácanie hypotéky, nájom či jedlo a doprava.

20 % by ste si podľa nej mali vyčleniť na sporenie a investície a zvyšných 10 % by malo predstavovať prípadné splácanie dlhov alebo „darovanie“ či už v podobe príspevkov charitatívnym organizáciám, alebo nimi môžete pomôcť napríklad rodičom na dôchodku.

Budiness Insider však vysvetľuje, že posledná časť s pomocou iným sa ľudí má týkať až v momente, keď majú vo svojich financiách poriadok a vedia, že im táto suma nebude chýbať. Pretože ak sami máte nedostatok, nikto neočakáva, že budete finančne pomáhať iným.

Ak máte 1 000 eur mesačne, ušetríte si aj 200 eur

Napríklad, ak dostávate mesačne 1 000 eur, 700 eur si môžete vyčleniť na bežné výdavky, 200 eur na sporenie a zvyšných 100 eur buď na splatenie dlhov, alebo nimi môžete niekomu pomôcť a urobiť tak dobrý skutok. To znamená, že mesačne by ste si odložili peknú sumu a týmito peniazmi si neskôr môžete splniť svoje ciele.

Odborníčka dodáva, že aj keď ide na prvý pohľad o jednoduchý systém šetrenia, vyčleniť si spomínaných 30 % zo svojho platu môže byť pre niektorých ľudí náročné. Alebo niekedy týchto 10 % na splácanie dlhov nemusí stačiť.

Ak teda viete, že vám to s touto metódou nepôjde, no predsa by ste to chceli vyskúšať, len sa inšpirujte spôsobom jej delenia a prispôsobte si ho svojim vlastným možnostiam.