Meme stránky bavia Slovensko reakciami na voľby: Miesto panáčika máme tašku a Robert Fico zatienil aj Chucka Norrisa

Po piatich rokoch si Slovensko v demokratických voľbách zvolilo nového prezidenta. Zuzanu Čaputovú, prvú ženu v histórii krajiny, nahradí Peter Pellegrini, aktuálne stále predseda strany Hlas-SD, predseda Národnej rady SR, bývalý premiér a jeden z kedysi najbližších ľudí Roberta Fica.

Na výsledky okamžite reagovali rôzne satirické stránky na sociálnych sieťach, ktoré sa svojimi meme snažia ľudí zabaviť. „Práce“ sa chopili najmä Zomri a Emefka. Tie od momentu, kedy bolo jasné, že novým prezidentom bude Peter Pellegrini, promptne reagujú na to, čo sa na Slovensku udialo.

Emefka má pre ľudí jednoduchý návod na to, čo so svojimi emóciami z výsledkov volieb urobiť. Ak ste spokojní, užívajte si slnečnú nedeľu. Ak nie ste, tak proste odíďte z krajiny. Bodka.

Ľudia v komentároch reagujú rôzne. Kým jedni sa sklamaným voličom vysmievajú a odkazujú – „Choďte“, iní sa zamýšľajú nad realitou, ktorá nás čaká pri odlive ľudí z krajiny. „Generácia 50+ teraz smelo hovorí, len nech sa mladí odsťahujú do zahraničia. Pýtam sa: kto vám bude robiť na dôchodky za 10-15 rokov?“

Tá istá stránka okrem toho zhmotnila aj to, ako sa v čase vyvíjala voľba prezidenta v USA a na Slovensku. Kým v Amerike vykreslili obrovskú zmenu, ktorou bol Barack Obama, u nás tou zmenou bola Zuzana Čaputová a teraz, najnovšie, sa na mieste, kde má byť prezident, objavila taška.

Nesklamala ani stránka Zomri. „Tak zobudíme sa do krajiny, kde je mier a budú lacnejšie potraviny, a to máme ešte aj v nedeľu pracovať? No fujky,“ píšu k fotke, na ktorej Erik Tomáš zistil, že sa uvoľnila stolička predsedu strany Hlas-SD.

Okrem toho fotka zvečňuje Roberta Fica pri mikrofóne, ktorého si k sebe na pódium pozval Peter Pellegrini, keď už bolo známe, ako voľby skončia.

Ľudia v komentároch reagujú rôzne. Okrem toho, že sa pýtajú, prečo majú účastníci fotky také lesklé oči, alebo kedy sa z Rytmusa stane prvá Miss Hlas. Našli sa však aj takí, ktorí sa obávajú budúcnosti. „Môžeme sa začať učiť po rusky? Padne Ukrajina a našu krajinu im osobne odovzdá nový prezident. Zopakuje sa 68. rok.“

Zomri sa chytili aj témy, ktorá pred voľbami zaznela z viacerých strán a má súvislosť s prezývkou Petra Pellegriniho. Roberta Fica označili za rekordéra, ktorý dokázal vyhrať voľby bez toho, aby sám kandidoval.

„Ďakujem 1 409 255 hlupákom za totálne dobabranie tejto krajiny!!!! Voliči môžu oslavovať návrat totality a ovládnutie štátu jednou mocou,“ odkázala jedna z komentujúcich.