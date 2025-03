Meghan Markle zverejnila fotografiu so svojimi deťmi. Fanúšikovia si všimli jeden detail, nemôžu uveriť vlastným očiam

Vojvodkyňa zo Sussexu sa podelila so svojimi fanúšikmi na Instagrame s rozkošným záberom, ktorý zachytáva okrem nej aj deti – Archieho a Lilibet. Hoci ani jednému z nich nie je vidieť do tváre a sú otočení chrbtom, i napriek tomu udrel pozorným ľuďom do očí jeden detail. Očividne je podstatný, keďže naň mnohí upozornili a nestačili sa čudovať. Miestami ostali až prekvapení, čo spozorovali na zverejnenej snímke.

Už je to nejaký čas, čo vyšlo najavo, že sa bývalý kráľovský pár, princ Harry a Meghan, nezhodli na jednej veci, ktorá súvisí s výchovou detí. Brat princa Williama dal najavo, že chce čo najviac ustrážiť súkromie svojich detí a nechce ich príliš vystavovať očiam verejnosti. Je možné, že trochu povolil a dal na svoju manželku, ktorá v tom nebola až taká striktná. Meghan ich totiž pred pár dňami ukázala na sociálnej sieti, ako informovala Tyla.

Čo fanúšikov prekvapilo?

Najnovšie sa fanúšikom naskytol príjemný pohľad na fotografiu Meghan s jej deťmi. Ide o nový rodinný záber, na ktorom je vojvodkyňa v krásnej záhrade pred stromom s rozkvitnutými ružovými kvetmi. V ľavej ruke má trojročnú Lilibet s pleteným košíkom a pravou drží hlavičku päročného Archieho, ktorý sa jej rozkošne túli k nohe a objíma ju. Meghan sa tiež podelila o obrázok na Instagrame svojej novej lifestylovej značky As Ever, ktorá bola spustená začiatkom tohto roka.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @aseverofficial

Fanúšikovia si všimli okrem krásnych červených vlasov u Archieho, ktorý očividne zdedil gény po svojom otcovi, ešte jednu vec. „Archie je už riadne vysoký,“ poznamenal jeden používateľ. Ďalší si všimol ten istý detail a poznamenal: „Archie sa tak vytiahol do výšky, že o chvíľu prerastie svoju mamu.“ Očividne mnohých prekvapil tým, ako rýchlo rastie. „Váááu, pozrite sa na Meghan s jej dvoma malými deťmi zo Sussexu. Archie je taký vysoký, očividne zdedil dlhé nohy po Spencerovcoch zo strany svojej babičky,“ uviedla jedna žena.

Do očí im však udrelo aj rozkošné dievčatko. „Archie je taký vysoký a jeho a Liliina farba vlasov je absolútne nádherná,“ rozplývala sa nad záberom fanúšička. Celú dojemnú atmosféru, ktorá ide z fotografie, dotvára Meghanin popisok: „Každý deň je milostným príbehom.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Ako bolo spomenuté, všetci traja členovia rodiny sú otočení chrbtom ku kamere, čo môže byť jasným znakom toho, že hoci ich ratolesti občas vidieť na fotografiách a mihnú sa tiež vo videách, pár je stále odhodlaný zachovať ich súkromie.