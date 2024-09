Harry a Meghan sa nezhodli ohľadne výchovy svojich detí. Neuveríte, čo princ svojej manželke jednoznačne zatrhol

Pred kamerami a objektívmi fotoaparátov vystupujú ako šťastný manželský pár, ktorému robia radosť ich deti Archie a Lilibet. Nie je to však také ružové. Ak ide o výchovu detí, často sa stáva, že medzi partnermi dochádza k rozdielnym predstavám. Podobne, ako aj v prípade Harryho a Meghan.

Článok pokračuje pod videom ↓

Prezentujú sa ruka v ruke, no za dverami luxusnej vily v Amerike to nemusí tak vyzerať. Aj oni riešia bežné starosti, ktoré sa okrem iného týkajú ich ratolestí.

Deti pred kamerami? Nie!

Vojvoda a vojvodkyňa síce odišli od kráľovských povinností, no stále sú na očiach médií. Pre Netflix nakrútili dokument, v ktorom ukázali divákom svoje súkromie. Obaja nezaháľajú a pokračujú ďalej, čoho dôkazom je Meghan, ktorá by dokonca mala mať i svoju vlastnú reláciu o varení. Hoci rátala s tým, že v kulinárskej šou, ktorá by sa natáčala v ich dome, ukáže svoje deti Archieho a Lilibet, Harryho názor bol jednoznačný: rázne to odmietol.

Ohľadom svojich dvoch detí má jasno. Nechce, aby sa stali terčom novinárov. Meghan však tento jeho názor nezdieľa. “Harry a Meghan sa nie vždy zhodli na tom, ako veľmi by mali svoje deti vystaviť médiám, ale v tomto prípade Harry jasne vyhral,” uviedol blízky zdroj z okolia manželského páru pre portál Independent.

Poistil si ich súkromie

Kuchárska šou sa preto bude natáčať v neďalekom sídle a nie priamo vo vile Harryho a Meghan. Tak bude súkromie Archieho a Lilibet ochránené a Harry si bude môcť vydýchnuť. Ako syn kráľa Karola III. a princeznej Diany veľmi dobre vie, aké to je byť odmalička vystavený pozornosti médií a širokej verejnosti.