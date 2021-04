Matovič pozdravuje z Moskvy. Zverejnil ďalší status na Facebooku, kritizuje “strašne nebezpečného” ratlíka

Minister financií Igor Matovič vidí za neschválením ruskej vakcíny Sputnik V „špinavú hru“. „Sputnikom dnes už vo veľkom očkujú vo viac ako 50 krajinách sveta. Len na Slovensku si s ním naďalej niekto hrá svoju špinavú hru. Čo tam po ľuďoch, veď ide o geopolitiku! Vraj,“ napísal na sociálnej sieti bývalý premiér.

Podľa ministra Matoviča robí niekto bližšie nekonkretizovaný, krok za krokom už šiesty týždeň všetko preto, aby úplne znemožnil použitie Sputnika V na Slovensku. „Nestačila im exemplárna poprava Mareka Krajčiho ,za drzosť´ kúpiť ruskú vakcínu a ísť to oznámiť na košické letisko. Zobrali si aj ,moju hlavu´ a stále nekončia. Cynicky a chladnokrvne, bez ohľadu na zdravie a životy ľudí na Slovensku,“ uviedol Matovič, ktorý nateraz nechce prezradiť „aké svinstvá je niekto schopný pre dosiahnutie tohto špinavého cieľa páchať.“

MOSKVA Dnes sa v Moskve stretnem s Kirillom Dmitrievom, CEO Russian Direct Investment Fund (Ruský fond pre priame… Uverejnil používateľ Igor Matovic Streda 7. apríla 2021

Následne zdieľal status, v ktorom informoval, že letí do Moskvy. Ako uviedol na sociálnej sieti, vo štvrtok sa stretne v Moskve s Kirillom Dmitrievom, CEO Ruského fondu pre priame investície (Russian Direct Investment Fund), pod ktorého priamo spadá výrobca vakcíny Sputnik V Gamaleya a s ktorým expremiér dohodol celý kontrakt na 2 milióny ruských vakcín.

„Akékoľvek pokútne a systematické snahy zabrániť tomu, aby sa Sputnik V na Slovensku mohol používať, z hĺbky duše odsudzujem a urobím všetko pre to, aby boli nakoniec neúspešné a milión ľudí sa Sputnikom V mohol na Slovensku konečne začať očkovať,“ uviedol Matovič s tým, že o výsledkoch rokovania bude informovať.

Po pristátí uverejnil ďalší status o neznámom ratlíkovi. Podľa Matoviča niekto začal svoj nenávistný brechot kvôli Sputniku.

Zdravím z Moskvy. Na Slovensku vraj opäť nejaký “strašne nebezpečný” ratlík začal svoj nenávistný brechot kvôli… Uverejnil používateľ Igor Matovic Štvrtok 8. apríla 2021

Korčok o ceste do Moskvy vedel

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) sa o štvrtkovej ceste ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) do Ruska dozvedel v stredu (7. 4.) od veľvyslanca v Moskve. Ocenil, že ho informoval aj premiér Eduard Heger a komunikoval aj s ministrom vnútra Romanom Mikulcom.

Témou rokovaní v Rusku je vakcína Sputnik V. Šéf rezortu diplomacie podotkol, že vakcíny patria do kompetencie ministra zdravotníctva. “Ten musí vyhodnotiť, aký je účel rokovania ministra financií,” dodal. Cesta nebola zatiaľ schválená vládou. Na tlačovej konferencii Korčok tiež informoval, že v piatok (9. 4.) má Matovič rokovať v Maďarsku. Účel cesty nepozná.

Premiér Heger sa vyjadril k aktuálnym témam

Na tlačovej besede o aktuálnych témach premiér Eduard Heger odmietol odpovedať na otázku, prečo išiel Igor Matovič do Moskvy. O ceste do Maďarska nič nevie, bude sa ho na to pýtať. Nie je jeho úlohou vysvetľovať každú otázku, ktorá podľa neho patrí jednotlivým ministrom. Žiadny však zatiaľ na otázku neodpovedal. Pýtať sa následne treba ministra financií a teda Igora Matoviča.

Sputnik je téma, ktorá sa tu rieši už niekoľko týždňov. ŠÚKL dnes vydal finálne stanovisko, v ktorom tvrdí, že od výrobcu nedostal 80 % požadovaných informácií. Rovnako zistili, že na Slovensku nie je tá istá šarža vakcíny, o akej písal vedecký časopis The Lancet.

Správu aktualizujeme.