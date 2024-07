Matovič chcel po voľbách rozdávať ľuďom fiatky, mali byť ťahákom celej kampane. Väčšina z nich však stále stojí v sklade

Legendárne 500-vky mali symbolizovať Matovičov boj proti oligarchii a organizovanému zločinu. Ako sám uviedol, pred voľbami ich jeho hnutie kúpilo takpovediac do každého okresu, pričom následne mali byť rozdané ľuďom. Ako teraz vyplýva z reportáže portálu tvnoviny.sk, väčšina z nich stále stojí v sklade.

Ako podľa účtovnej uzávierky zistil portál Index, hodnota zakúpených vozidiel by mohla byť viac ako 600-tisíc eur. Majetok strany údajne v sekcii dopravných prostriedkov narástol o takmer milión eur, no môžu byť v ňom započítané aj iné vozidlá či služby. „Hnutie Slovensko v uzávierke uvádza dvoch dodávateľov z Talianska – predajcov áut. Pre stranu dodali tovar či služby dohromady v hodnote 652-tisíc eur,“ špecifikuje portál.

V každom prípade, po voľbách mali nájsť ikonické vozidlá nových majiteľov, čo sa podľa viacerých indikátorov nestalo. Hovorca Matovičovej strany pre Index povedal, že väčšinu áut už hnutie odovzdalo novým majiteľom. To však nie je pravda, čo zistila aj redakcia portálu tvnoviny.sk.

Z celého vozového parku ubudlo iba približne 30 vozidiel, pričom zvyšné zapadajú prachom v jednom z logistických centier neďaleko hlavného mesta. V súvislosti so starými autami sa totiž objavilo hneď viacero problémov. Počas horúcich letných dní nedisponujú klimatizáciou a naopak, v mrazivom období pre ne nevyrábajú zimné pneumatiky.

Hovorca niekdajšieho hnutia OĽaNO Matúš Bystriansky už pre tvnoviny.sk neskôr potvrdil, že mnoho z výhercov sa vozidlá rozhodlo práve z uvedených dôvodov neprebrať. „Niektorí si uvedomili, že nemajú to auto kde parkovať, respektíve nemajú čas sa oň starať,“ doplnil vo svojom vyjadrení. V súčasnosti nie je jasné, čo sa s majetkom strany bude diať ďalej, no hovorca nevylúčil ani to, že by sa opäť mohli použiť v ďalšej kampani.