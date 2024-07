Jej výrobky máte doma aj vy: Známa európska firma má veľké problémy a hrozí jej krach. Akcie spoločnosti klesli o 99 %

Náročné obdobie na súčasných trhoch sa nevyhýba ani tým najväčším spoločnostiam. Medzi také dozaista v Európe patrí aj nemecká Varta, ktorú mnohí z vás poznajú ako výrobcu batérií. Firma má síce bohatú históriu a legendárne výrobky, no teraz rieši existenčné problémy. Informoval o tom portál Index.

V minulosti sa Varta spájala napríklad s prvým letom na Mesiac, či ešte skôr s ikonickou expedíciou k severnému pólu. Posledné roky spoločnosť patrila medzi exkluzívnych dodávateľov lítiových mikrobatérií pre bezdrôtové slúchadlá amerického giganta Apple, známe aj ako AirPods. Táto dohoda jej zabezpečila stabilný príjem a každoročný rast, pričom firma od roku 2017 úspešne pôsobila na burze.

Akcionári vnímali investíciu do Varty ako takzvanú stávku na istotu, tržby a zisky Nemci spoľahlivo zvyšovali, no v roku 2022 nastal zvrat. Paradoxne, dôvodom má byť práve kontrakt s Apple. Spoločnosť sa vďaka nemu zadlžila a rozšírila svoje výrobné kapacity, no keď v spomínanom roku vykázala prekvapujúce straty, začalo sa špekulovať, čo za tým bude. Varta oficiálne hovorila o vysokých nákladoch, prudkom náraste cien energií a zníženom dopyte.

Pravou príčinou však boli nižšie objednávky od Apple, spojené s tým, že Vartu ako dodávateľa batérií doplnil Samsung. Odhady analytikov podľa Indexu hovorili o tom, že Apple generoval Varte až 60 % tržieb a takýto radikálny krok ju napokon dostal do veľkých problémov. V ďalších mesiacoch sa nemeckej firme nepodarilo zohnať podobne lukratívne zákazky a značnou príťažou boli tiež odklepnuté veľkorysé dividendy pre akcionárov.

Akcionári zrejme prídu o peniaze

Varte napokon nevyšiel ani ďalší pokus o návrat na výslnie, keď sa snažila využiť boom elektromobility. Zrátané a podčiarknuté, kým pred tromi rokmi stáli jej akcie 160 eur, v súčasnosti sa ich suma pohybuje okolo dvoch eur. Iba tento týždeň mala spoločnosť požiadať súd o ochranu pred veriteľmi s cieľom spustiť rýchlejšiu reštrukturalizáciu. Záchranou by mohla byť spoločnosť Porsche, no spomínajú sa aj ponuky od najväčších veriteľov.

Ako uzatvára Index, obe možnosti by sa skončili stratou finančných prostriedkov akcionárov. V reakcii na tieto správy klesli akcie Varty o ďalších 80 %.