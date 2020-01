Toto sú najlepšie filmy a seriály, ktoré uvidíme v kinách a na streamovacích službách vo februári

Patríte medzi filmových a seriálových fanúšikov? Tak potom vedzte, že vo februári vám nuda rozhodne hroziť nebude. Stačí sa pozrieť na program plánovaných kinopremiér i toho, čo všetko ponúknu na svojich platformách obľúbené streamovacie služby ako HBO GO či Netflix. A aby ste nemuseli hľadať dlho, ponúkame vám výber toho najzaujímavejšieho, čo by vašej pozornosti rozhodne nemalo ujsť.

Novinky i pokračovania na Netflixe

Jedna z azda najznámejších streamovacích služieb si svoju obľubu u predplatiteľov vybudovala najmä na originálnych a mimoriadne kvalitných seriálových projektoch. Posledné roky Netflixu ale nie sú cudzie ani ambiciózne filmové projekty, z ktorých sa niektoré už dočkali aj oscarových nominácií.

Vo februári sa môžeme tešiť na premiéry nových seriálov i na dlho očakávané pokračovania tých, ktoré sme si už stihli obľúbiť.

Locke & Key

Jednou z najočakávanejších seriálových noviniek roka 2020 je nepochybne komiksom inšpirovaný projekt Locke & Key. Ten sa v knižnici všetkých predplatiteľov objaví už 7. februára a predstaví príbeh troch súrodencov, ktorí sa po brutálnej vražde otca sťahujú naspäť domov. Tam objavia rôzne kľúče, ktoré dokážu odomknúť zvláštne superschopnosti či ohýbať realitu.

Projekt vyzerá naozaj sľubne, o čom svedčí aj trailer. V hlavných úlohách seriálu od tvorcovskej dvojice Meredith Averill a Carlton Cuse uvidíme Kevina Alvesa, Thomasa Mitchella Barneta či Cobyho Birda a mnohých ďalších.

Queen Sono

Priestor na Netflixe vo februári dostane aj vôbec prvý seriál, ktorý vznikol na africkom kontinente. Projekt Queen Sono je kriminálnou drámou, ktorá predstaví dokonale vycvičenú juhoafrickú špiónku. Tá sa musí vyrovnať so zmenami v osobnom živote práve v čase, keď ju jej nadriadení posielajú na zatiaľ najnebezpečnejšiu misiu.

Prvá séria africkej novinky bude pozostávať zo šiestich epizód a v hlavnej úlohe uvidíme herečku Pearl Thusi (tú sme mohli vidieť napríklad v seriáli Quantico). Za vytvorením i réžiou stojí 41-ročný juhoafrický komik Kagiso Lediga, pre ktorého je Queen Sono prvým veľkým seriálovým projektom. Hudobní fanúšikovia ho môžu poznať ako režiséra videoklipu skupiny Die Antwoord k piesni Fatty Boom Boom.

The Pharmacist

V stredu 5. februára dostane priestor na Netflixe aj 4-dielna dokumentárna séria s lokalizovaným distribučným názvom Lekárnik. V hodinu trvajúcich epizódach sa spoznávame s lekárnikom z Louisiany, ktorý sa po tragickej smrti svojho syna rozhodne zájsť do extrému, aby odhalil rastúcu korpuciu, ktorá spôsobila krízu v oblasti závislosti na drogách.

I Am Not Okay With This

Táto novinka sa zapáči najmä fanúšikom komediálne ladeného seriálu The End of the F**king World, pretože práve režisér a tvorca prvej série stojí aj za projektom I Am Not Okay With This.

V ňom spoznávame mladú dievčinu, ktorá sa snaží prekonať nástrahy strednej školy, svojej rodiny i sexuality, no popritom všetkom sa musí vyrovnávať aj s novými nadprirodzenými schopnosťami.

V 8-dielnej komediálno-dobrodružnej dráme nakrútenej podľa rovnomennej komiksovej predlohy uvidíme v hlavnej úlohe Kathleen Rose Perkins (Gone Girl), Sofiu Bryant (The Good Wife), Richarda Ellisa (Veronica Mars), Sophiu Lillis (horor To), Wyatta Oleffa (horor To, komiksovkva Strážcovia galaxie) či Gregga Daniela (True Blood, Hancock, Spider-Man 3). I Am Not Okay With This sa na Netflixe objaví 26. februára.

Novými sériami na Netflixe budú pokračovať seriály Narcos: Mexico (2. séria od 13. februára), Better Call Saul (5. séria štartuje od 24. feburára vždy v piatok s novou epizódou), po dvoch rokoch sa v druhej sérii vráti aj sci-fi seriál Altered Carbon (od 27. februára) a aj dokumentárna séria Formula 1: Drive to Survive, ktorá sa teší pozitívnym hodnoteniam aj medzi česko-slovenskými fanúšikmi (od 28. februára).

Z pôvodných filmových noviniek odporúčame novú romantickú drámu All the Bright Places založenú na rovnomennej knižnej predlohe o láske dvoch mladých ľudí. V hlavnej úlohe sa blysne Elle Fanning, Virginia Gardner, Keegan-Michael Key či Luke Wilson. Netflix ju uvedie 28. februára.

Nebýva tiež zvykom, že by Netflix vyrábal pokračovania svojich úspešných filmov. Výnimku ale spravil pri teenagerskej romantickej komédii To All the Boys I’ve Loved Before. Tá sa totiž vráti v priamom pokračovaní pod názvom To All the Boys: P.S. I Still Love You už 12. feburára.

Kinohity na HBO GO

Rovnako ako Netflix, nebude svojich predplatiteľov novinkami vo februári šetriť ani služba HBO GO. Tá do svojej knižnice na streamovanie pridá osvedčené kinohity v premiére a rovnako tak aj množstvo zaujímavých seriálových projektov.

S novými epizódami bude pokračovať mysteriózny a už teraz fanúšikmi obľúbený seriál Outsider (The Outsider) nakrútený na motívy románu majstra hororového žánru Stephena Kinga, komediálny seriál Nebo, s.r.o. (Miracle Workers: Dark Ages) či dramatický seriál Nový pápež (The New Pope).

Pripravené sú ale aj seriálové a filmové novinky v ponuke obľúbenej streamovacej služby.

McMilióny (McMillions)

Z radu noviniek vyčnieva šesťdielny dokument s názvom McMilióny, ktorý sa na platformu HBO GO i televízne kanály HBO dostane 4. februára a vždy každý štvrtok . Zachytáva neuveriteľný príbeh bývalého policajta, ktorý zmanipuloval hru Monopoly v spoločnosti McDonald’s. Počas 10 rokov namiesto stráženia bezpečnosti, čo mal v popise práce, ukradol milióny dolárov a a vybudoval obrovskú sieť komplicov naprieč Spojenými štátmi.

Dokument čerpá z exkluzívnych bezprostredných svedectiev a archívnych záberov, na ktorých vypovedajú agenti FBI, ktorí rozsiahly podvod odhalili, podvedení vrcholní manažéri McDonald’s, právnici zaoberajúci sa prípadom a páchatelia aj výhercovia, ktorí sa na tejto zložitej machinácii obohatili.

Avenue 5

Na rozdiel od vyššie spomenutých si už prvú časť tejto komediálnej sci-fi novinky môžete na HBO GO pozrieť, zvyšné sa ale postupne budú objavovať každý týždeň vždy v pondelok od 3. februára.

Nová vesmírna komédia sa zaoberá vesmírnou turistikou a je zasadená do 40 rokov vzdialenej budúcnosti, kedy slnečná sústava leží každému pri nohách. Kapitána vesmírnej výletnej lode Avenue 5 – Ryana Clarka hrá Hugh Laurie, známejší ako legendárny Dr. House, takže o dôvod viac tejto novinke venovať svoju pozornosť.

HBO GO bude ale počas feburára aj plné seriálových návratov. S novými sériami sa vrátia obľúbené projekty ako Zelený servis (High Maintenance), ktorého 4. séria sa na streamovaciu službu vráti 8. feburára. Ďalej sa môžete tešiť aj na obľúbenú Modern Family, ktorej už 11. sériu HBO GO začne uvádzať od 9. februára, druhá séria dramatického seriálu Geniálna priateľka (My Brilliant Friend) sa vráti s prvými dvoma epizódami o deň neskôr, teda 10. februára a v rovnaký deň sa vráti aj komediálny seriál Na smiech (Kidding) s prvými dvoma časťami rovnako druhej série.

HBO na svojej streamovacej službe rozšíri aj ponuku filmov. Azda najväčším lákadlom budú minuloročné novinky, ako biografický film o živote slávneho hudobníka Eltona Johna – Rocketman, hororovo ladená fake-komiksovka Syn temnoty (Brightburn) či dráma The Best of Enemies nakrútená podľa skutočného príbehu o vzťahu medzi bojovníčkou za občianske práva a vodcom Kukluxklanu.

Aké ďalšie filmy nájdete od februára v knižnici HBO GO? 1. február

Dumbo

Genesis

Interview (The Interview) 2. február

Kúzelný park (Wonder Park)

Tazzeka

Hotel Mumbai 3. február

A čo tak Adolf? (How About Adolf?) 6. február

Láska na tanieri (Just Add Romance) 7. február

Syn temnoty (Brightburn) 8. február

Rafael

Kráska a zviera (Beauty and the Beast)

Hľadá sa Dory (Finding Dory) 9. február

Rocketman

The Best of Enemies

Keď tu nebudem (The Day After I’m Gone) 10. februrár

Dve hodiny od Paríža (2 Hours From Paris)

Cena za nežnosť (Terms of Endearment) 12. február

Ali & Cavett: Ali očami Dicka Cavetta (Ali & Cavett: The Tale of the Tapes)

Čo ponúknu slovenské kiná?

Ak patríte k milovníkom kinematografie a radšej si novinky vychutnávate na veľkom plátne než na malej televíznej obrazovke, pozornosť sa vo februári oplatí upriamiť aj na program slovenských kín. Počas nasledujúceho mesiaca nás podľa webu ČSFD čaká až 22 filmových premiér. Z nich sa oplatí vašu pozornosť upriamiť na tieto.

Sviňa

Hneď v prvý februárový týždeň (6. február) dorazí do kín očakávaná slovenská novinka nakrútená podľa rovnomennej knižnej predlohy slovenského novinára Arpáda Soltésza. Bližšie predstavovať ju zrejme netreba – ďalší pohľad na malú skorumpovanú krajinu v srdci Európy, ktorú ovládajú vysoko postavení zločinci a ľudia prepojení s politikou, mafiou, ale aj políciou či súdmi, nakrútila dvojica Mariana Čengel Solčanská (Únos) a doposiaľ producent Rudolf Biermann (Masaryk, Nevinnosť, Román pro ženy, Kawasakiho ruže).

Vtáky noci a fantastický prerod jednej Harley Quinn / Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

Ďalším prírastkom do komiksového univerza DC bude tentokrát (polo)sólovka, v ktorej zahviezdi popkultúrny miláčik – postava Harley Quinn a opäť v podaní zlatej Margot Robbie. Tá sa po rozchode s Jokerom v novom filme spojí s ďalšími superhrdinkami, aby spoločne zachránili dievčinu z rúk obávaného zloducha menom Black Mask, ktorého si zahrá ďalší hollywoodsky miláčik – herec Ewan McGregor. Novinku patriacu do DC Extended Universe uvidíme v kinách od 6. febuára vďaka distribučnej spoločnosti Continental Film.

1917

Mnohí si v 90. rokoch minulého storočia mysleli, že lepší vojnový film ako Zachráňte vojaka Ryana (Saving Private Ryan) už vo svetovej kinematografii nevznikne. Mýlili sa – Sam Mendes to so svojou novinkou 1917 dokázal, o čom svedčí aj 10 nominácií na tohtoročného Oscara.

Vojnová novinka už má za sebou dva úspechy na udeľovaní Zlatých glóbusov – vyhrala v kategórií Najlepší dramatický film a Najlepšia réžia. V slovenských kinách ju uvidíme od 13. feburára vďaka distribučnej spoločnosti Forum Film.

Judy

V rovnaký deň sa v kinách objaví aj životopisná dráma s Renée Zellweger (Denník Bridget Jonesovej) v hlavnej úlohe. Tá sa predstaví ako fenomenálna speváčka a úspešná herečka Judy Garland, ktorá sa už od útleho detstva stala miláčikom celej Ameriky a jej kariéra bola doslova splneným snom. Všetko má ale svoje svetlé i temné stránky a sláva s úspechom si u Judy vybrali vysokú daň – jej život sprevádzajú pocity osamelosti, závislosť na alkohole i liekoch.

V zime v roku 1968 prichádza Judy do Londýna, aby vystúpila na turné beznádejne vypredaných koncertov. Peniaze jej dochádzajú a manželstvo je v troskách, od začiatku jej celosvetového úspechu v muzikáli Čarodejník z krajiny Oz uplynulo už 30 rokov. Neodolateľným zmyslom pre humor a srdečnosťou okúzľuje všetkých navôkol, no pod maskou šťastnej hviezdy sa skrýva krehká žena. Potom, čo v žiari reflektorov strávila uplynulých 30 rokov, je vyčerpaná. Vracajú sa jej spomienky na stratené detstvo a zo všetkého najviac túži byť doma so svojimi deťmi. Nájde ale v sebe silu pokračovať?

Herecký výkon Renée ocenili na Zlatých glóbusoch a môže získať aj Oscara. Či sa tak stane sa dozvieme už o týždeň, jej skvostný talent môžete obdivovať v slovenských kinách vďaka distribučnej spoločnosti Magic Box až od 13. februára.

Ďalšie filmy, na ktoré sa oplatí zájsť do kina: Matthias a Maxime (Matthias et Maxime) – 2. feburár Dokonalý pacient (Quick) – 13. feburár V hmle – 13. február Ježko Sonic (Sonic the Hedgehog) – 20. február Volanie divočiny / The Call of the Wild) – 27. február Fantasy Island – 27. február Kompletný prehľad premiér v slovenských kinách nájdete napríklad tu.

Bonus v podobe zaujímavého 2-dielneho seriálu na Epic Drama

V mesiaci február chystá zaujímavú premiéru aj televízny kanál Epic Drama. Novinka s názvom 54 hodín (Gladbeck) mapuje udalosti z bankového prepadu a rukojemníckej drámy v roku 1988 v Nemecku, počas ktorého boli média priamo v kontakte s únoscami a informovali verejnosť o dianí v banke prostredníctvom akéhosi „live streamu“. Dodnes sú dokonca dohľadateľné reportáže priamo z miesta činu aj na internete.

Dráma 54 hodín získala viacero ocenení i nominácií a stanica Epic Drama ju odvysiela na prelome mesiaca feburár a marec. Prvý diel uvedie v sobotu 29. feburára, druhý o deň neskôr v nedeľu 1. marca vždy o 21:00.