Celebrity, stíhačky a „obrnené šachy“. Ako sa hrá americký futbal a prečo si zajtra pozrieť Super Bowl?

Spojené štáty americké sa od zvyšku sveta, a Európu nevynímajúc, v mnohom odlišujú. Postačí letmý pohľad na šport. Kým Európa žije futbalom či hokejom, v USA nepatrí ani jeden z menovaných medzi trojicu najobľúbenejších. DNA Spojených štátov vytvára basketbal, baseball a americký futbal. Najočakávanejšia udalosť amerického futbalu sa blíži, sledovať ju môžete už zajtra v noci.

Viac ako šport v konečnom dôsledku pripomína akúsi strategickú hru. Pri prvom pohľade, však presný opak. Jeden tím sa rozbehne oproti druhému, lopta sa stratí, potom ju niekto zdvihne. A uteká. V tom lepšom prípade uteká dlho, v tom horšom ho pár sekundách zložia k zemi štýlom pripomínajúcim zápasy MMA.

Americký futbal je však oveľa viac. Vznikol z anglického rugby, dnes však tvorí úplne samostatnú kategóriu. Je neodlúčiteľne spojený s americkým národom a to napriek tomu, že sa postupne rozšíril aj do iných oblastí sveta. V USA sa prvý ročník ligovej súťaže, z ktorej nakoniec vznikla známa NFL (National Football League) odohral v roku 1920. Tento rok tak oslavuje storočnicu. Najočakávanejší zápas, finále nazývané Super Bowl, je najsledovanejšou športovou udalosťou v krajine. Začnime ale od začiatku.

Pravidlá pripomínajúce šach

Každý tím má na ihrisku v hre 11 hráčov, hrá sa s loptou a sú tu aj brány. S futbalom má však ten americký spoločné len veľmi málo. Hrá sa na 15-minútové štvrtiny, zápasy však trvajú hodiny, keďže sa hra neustále prerušuje. Lopta nie je guľatá, ale pripomína vajce a hráči sa počas hry neustále striedajú. V jednom tíme sa ich počas jedného zápasu vystrieda aj 33.

Americký futbal má pomerne náročné pravidlá. Cieľom je doniesť loptu za chrbát súpera, teda za poslednú čiaru do oblasti nazývanej endzone. Hrá sa fázovo, na akési ťahy. Raz útočí jeden tím, potom sa úlohy vymieňajú. Hráči nastupujú s početnými ochrannými prvkami. Pre tieto dva dôvody sa o americkom futbale zvykne hovoriť aj ako o obrnených šachoch.

Pri každom „ťahu“ má útočiaci tím štyri pokusy na to, aby prekonal aspoň 10 yardov z celkovo 100 yardového ihriska. Ak sa im vzdialenosť prekonať podarí, získavajú ďalšie štyri pokusy a tak ďalej až do momentu, kým sa im nepodarí skórovať. Alebo do momentu, kým 10 yardovú vzdialenosť neprekonajú a úlohy sa nevymenia. Keď sa tak stane, útočná jedenástka strieda tú obrannú. Hra vždy začína z miesta, kde bola naposledy prerušená a to aj v prípade, že sa z útočiaceho tímu stáva obraňujúci (s výnimkou situácie po skórovaní). Časomiera sa pri každom prerušení hry zastavuje, preto zápasy trvajú celé hodiny.

Aby toho nebolo málo, v americkom futbale je možné skórovať hneď niekoľkými spôsobmi. Tým najznámejším je touchdown (6 b), kedy sa útočiaci hráč dostane aj s loptou do súperovej endzone. Ak si útok netrúfa do endzone na posledný zo štyroch pokusov dobehnúť, môže loptu kopnúť do brány v tvare písmena U (3 b). Po každom touchdowne navyše útočiaci tím zahráva dodatočný ťah v ktorom môže znovu kopať (1 b) alebo dopraviť loptu do endzone (2 b). Bodovať môže aj obrana, a to vtedy, ak hráča s loptou zloží v jeho vlastnej endzone (2 b).

Kľúčový je quarterback

Nemenej ako pravidlá sú komplikované aj posty. Pri americkom futbale existujú odlišné útočné a obranné pozície, ktoré dopĺňajú posty hráčov využívaných pri špeciálnych situáciách. Celkovo je ich tak viac ako 10. Tou najdôležitejšou je však quarterback. Veliteľ, dirigent a najvýznamnejší hráč na ihrisku.

Quarterback je súčasťou ofenzívnej jedenástky. Je to práve on, kto na spoluhráčov kričí šifrované signály typu „červená 43 vľavo“, z ktorých každý definuje vopred dohodnutú taktiku a systém hry daného tímu. Quarterback informáciu o taktike dostáva priamo od trénerov. Ako jediný v útočnej formácii má vo svojej helme zabudované slúchadlá na komunikáciu s lavičkou.

Quarterback dostáva loptu od centra ofenzívnej línie, ktorú následne predáva running backovi, alebo ju hádže receiverom podľa toho aký signál tím zahráva. Ak však vidí, že situácia na ihrisku danému signálu nevyhovuje, alebo má pocit, že súper taktiku prečítal, môže sa rozhodnúť aj v rozpore s inštrukciami trénerov. Na toto všetko má po rozohratí asi jednu sekundu, prinajlepšom dve. Potom prichádza náraz. Práve preto je quarterback najdôležitejším hráčom na ihrisku, ktorý nesie na svojich pleciach zodpovednosť prakticky za celý tým.

Americký futbal nie je zďaleka športom obrovských svalnatých chlapov, ako si to možno často stereotypne predstavujeme, ale poskytuje príležitosť pre všetkých športovcov. Popri spomínaných mohutných hráčoch, ktorých úlohou je zložiť súpera, sú na ihrisku aj rýchli a obratní bežci unikajúci v plnej výzbroji obrane rýchlosťou, za ktorú by sa nehanbili ani atléti.

NFL a Super Bowl

Prečo patrí americký futbal k najobľúbenejším športom v USA? Jedno z možných vysvetlení poskytuje systém, akým sa národná futbalová liga hrá. Kým vo futbale, v hokeji, v basketbale či v baseballe hovoríme o niekoľkých desiatkach zápasov a tieto súťaže si bez odviet nevieme ani predstaviť, americký futbal sa hrá tým najatraktívnejším spôsobom. Pre NFL je typická rýchla smrť. Každý zápas je existenčný, každý najbližší je vždy ten najdôležitejší. 32 tímov pre USA už typicky rozdelených do dvoch konferencií a ôsmych divízií odohrá podľa ideálneho scenára za sezónu najviac 20 zápasov.

Sezóna ich má 16, potom prichádza play-off hrajúce sa na jediný víťazný zápas. Najlepší tím základnej časti prvé kolo play-off automaticky oddychuje. Ak by sa mu podarilo vyhrať veľké finále nazývané Super Bowl, odohral by celkom 19 zápasov. „Perfect season“ dosiahli v roku 1972 Miami Dolphins. Pred nimi ani po nich už nikto.

Finále NFL, známe ako Super Bowl, je najočakávanejšou, najväčšou a najsledovanejšou športovou udalosťou v Spojených štátoch amerických. Svedčí o tom pohľad na rebríček najsledovanejších televíznych programov v USA.

V prvej dvadsiatke sa nachádza na 9. mieste posledná časť seriálu M.A.S.H., všetky ostatné priečky patria Super Bowlu. Deň, ktorý je v USA považovaný priam za národný sviatok. pritom nie je iba o futbale. Super Bowl je show, zábava, obrovská marketingová udalosť a v neposlednom rade tradícia a história amerického národa.

Už zajtra sa odohrá 54. Super Bowl v histórii storočnej NFL. O historický titul sa medzi sebou pobijú Kansas City Chiefs a San Francisco 49ers. Tím zo západného pobrežia sa do absolútneho finále prebojoval už po siedmykrát, na konte má pritom 5 víťazstiev. Kansas City Chiefs naproti tomu hrali Super Bowl len dvakrát. Ten úplne prvý v roku v roku 1967 a potom ešte jeden o tri roky neskôr.

Tohtoročný Super Bowl sa odohrá 2. februára v Miami o 18:30 miestneho času, teda na Slovensku krátko po polnoci. Ak ste fanúšikom amerického futbalu, tento zápas si určite nenecháte ujsť. Ak ste fanúšikom športu, potom vás možno bude lákať zvedavosť. No ak ste fanúšikom kuriozí.t potom si možno Super Bowl zapnete pre extrémne množstvo reklám, prelietavajúce stíhačky amerického letectva či spievajúcu Shakiru medzi jednotlivými štvrtinami.