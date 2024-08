Markíza vytesní filmové premiéry a priestor dá radšej jednej z najhorších reality šou. Toto uvidíme na obrazovkách

Slovenská televízna jednotka sa rovnako ako jej konkurencia pripravuje na jesennú časť vysielacej sezóny. Z rukáva vytiahne esá, ale pre niektorých divákov zrejme aj veľké sklamania. Ako sa totiž ukázalo, filmov v jej programe bude o čosi menej a navyše budú odsunuté do neskorších hodín. Priestor namiesto nich dostane vlastná tvorba televízie, ktorej diela sú ale často aj terčom kritiky. Najmä jedna konkrétna reality šou.

Ako o jesenných programových plánoch informoval portál Mediaboom.sk, vyzerá to tak, že televízia Markíza v najbližších mesiacoch staví na overenú stavbu svojej programovej štruktúry, rovnako ako po minulé roky.

Najmä Farma a Dunaj

Vyzerá to teda tak, že filmov bude v jej programe aj naďalej pomenej a priestor dostane najmä pôvodná tvorba. Týka sa to najmä hlavného vysielacieho času (prime time), ktorý na jeseň vyplnia premiérové diely dobového seriálu Dunaj, k vašim službám (vysielaný bude opäť dvakrát do týždňa) a nová séria divákmi kritizovanej, no stále z nejakého dôvodu sledovanej reality šou Farma. Práve tieto dve diela budú podľa portálu Mediaboom „najintenzívnejšie nasadzovanými programami v jesennom vysielaní Markízy“. Farma sa bude dokonca objavovať v týždni až trikrát aj po 22:00.

Rozhodnutie s menším počtom filmov v programe by ale nemalo trvať dlhšie ako do polovice novembra. V septembri sa totiž na obrazovky do hlavného vysielacieho času (teda po 20:30) vráti zábavná šou Možné je všetko, no nových epizód Markíza nebude mať dostatok na pokrytie sobotných večerov až do Vianoc. Od spomínanej polovice novembra by tak do vysielania počas sobotných večerov mohla opäť vrátiť aj vysielanie filmov.

Chystá toho viac

Na jeseň chystá najsledovanejšia slovenská televízna stanica do svojej programovej štruktúry nasadiť ale aj ďalšie lákavé seriály a diela, najmä pôvodnej tvorby. Priestor dostane tretia séria dramatického seriálu Druhá šanca s Jánom Koleníkom v hlavnej úlohe. Markíza ale počíta aj s premiérovými časťami reality show Extrémne premeny a minuloročnej novinky Jama levova.