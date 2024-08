Takto bude vyzerať nová séria The Last of Us, či novinka zo sveta Game of Thrones. HBO ukázalo seriály roka 2025

Seriálový rok 2024 ešte ani zďaleka neskončil a niektoré televízne stanice už teraz lákajú svojich divákov na premiéry v roku 2025. Stanica HBO, vlastniaca aj u nás populárnu streamovaciu platformu Max, dnes ukázala, ako budú vyzerať tie najočakávanejšie seriálové novinky budúceho roka. A bude sa naozaj na čo tešiť!

Prvý náhľad na seriálový prequel k hororu To (It) s názvom Welcome to Derry, prvé zábery z tretej série oceňovaného seriálu Biely lotos (The White Lotus), seriálová novinka zo sveta Game of Thrones, ale aj druhá séria jedného z najúspešnejších seriálov súčasnosti – The Last of Us. Na toto všetko, ba ešte viac, sa môžete tešiť na obrazovkách HBO a streamovacej platforme Max budúci rok.

HBO čaká nabitý rok 2025

Stanica zverejnila mega upútavku viacerých chystaných noviniek na budúci rok, pričom aj krátke – len pár desiatok sekúnd trvajúce – ukážky z jednotlivých seriálov.

Najväčšmi jednoznačne zabodovala a divákov nepochybne zaujíma vyššie spomínaná štvorica. Zatiaľ ale nie je ani pri jednom zo seriálových projektov známy ich konkrétny dátum premiéry a HBO stále pracuje len s naratívom „niekedy v roku 2025“.

Rovnako v tom istom roku sa môžu diváci tešiť aj na nové série pokračovania seriálu Sex v meste pod názvom Ako to bolo ďalej… (And Just Like That…), dramatického seriálu Pozlátený vek (The Gilded Age) a noviniek Duster, The Pitt, ale aj Game of Thrones novinky A Knight of the Seven Kingdom.

Ako budú niektoré z noviniek vyzerať, si môžete pozrieť v súhrnnom videu nižšie. Krátke upútavky na jednotlivé seriály nájdete pod týmto videom nižšie v článku.

The White Lotus – 3. séria



A Knight of the Seven Kingdom



The Last of Us – 2. séria



It: Welcome to Derry