Marianna Ďurianová sa vracia do Markízy už o pár dní. Ponúkli jej kráľovský plat, to však nie je všetko

Len nedávno všetkých šokovala správa, že obľúbená moderátorka končí so športovou reláciou na STVR a namiesto toho sa vracia do Markízy. V nej by mala nahradiť Zlaticu Švajdovú Puškárovú v Televíznych novinách a po jej boku sa pravdepodobne objaví Jaro Zápala.

Marianna Ďurianová len nedávno poslednýkrát odmoderovala Góly – Body – Sekundy na STVR a dnes už je známy jej dátum návratu na obrazovky Markízy. Moderátorka bude jej súčasťou od 2. septembra a po desiatich rokoch tak znova zasadne pred kamery tejto televízie.

„V posledných rokoch som konečne začala počúvať svoju intuíciu a rozhodla som sa preto prijať túto ponuku. Skúmala som svoj pocit po tejto ponuke a bola som fakt šťastná. Keď som si svoj návrat vizualizovala, cítila som sa veľmi príjemne,“ povedala Marianna o svojom návrate pre Markízu.

Koľko jej ponúkli

Podľa informácií Nového Času ju však malo motivovať aj finančné ohodnotenie. Pred desiatimi rokmi totiž mala za moderovanie na Markíze dostávať sumu 3 500 až 4 000 eur, no teraz by mala byť táto suma podstatne väčšia. „Marianne mali prisľúbiť mesačne od 5- do 7-tisíc eur,“ prezradil zdroj Novému Času. Túto informáciu sa im však nepodarilo overiť v Markíze.