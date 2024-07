Marianna Ďurianová chystá veľký návrat do Markízy. Neuveríte, v ktorej relácii ju diváci už čoskoro uvidia

Marianna Ďurianová bola roky veľkou hviezdou televízie Markíza. Pred desiatimi rokmi ju však televízia JOJ presvedčila, aby k nim prestúpila, tam jej to však nevyšlo.

Ako informuje portál Pluska, v roku 2014 ju na prestup do televízie JOJ presvedčil vtedajší generálny riaditeľ František Borovský a aj keď Marianna netušila, čo má pre ňu pripravené, nechala sa presvedčiť. Krátko nato však Borovský prišiel o miesto generálneho riaditeľa a Ďurianová o svoju prácu prišla. Podobne skončil aj moderátor Pavol Bruchala.

V septembri bude súčasťou Televíznych novín

Marianna sa následne v roku 2018 stala súčasťou televízie RTVS, kde nastúpila ako moderátorka športových správ Góly-body-sekundy. Teraz sa však rozhodla pre ďalšiu zmenu a vracia sa do televízie Markíza, a to rovno ako moderátorka Televíznych novín. Marianna Ďurianová by ich mala začať moderovať už v septembri.

„Áno, Marianna ako moderátorka športu na RTVS končí a od septembra bude opäť moderovať Televízne noviny na Markíze. Niet sa ani čo čudovať, keďže situácia v RTVS sa radikálne zmenila. Dokonca by mal byť opäť jej televíznym parťákom Jaro Zápala,“ prezradil portálu zdroj. Podľa ďalších informácií sa Markíza zatiaľ k situácii nevyjadrila.

Zmeny prichádzajú po návrate Zlatice Švajdovej Puškárovej, ktorá sa zotavovala z choroby a na televízne obrazovky sa vracia s novým projektom Zlaté talenty so Zlaticou. Pôjde o reláciu, ktorá bude súčasťou sobotňajších Televíznych novín a v rámci ktorej bude Zlatica cestovať po celom Slovensku a predstavovať divákom ľudí s výnimočným talentom.