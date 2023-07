Malíčky na nohe majú svoju dôležitú funkciu a možno o tom ani netušíte: Pomáhajú nám každý jeden deň

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že aj taká zdanlivo úplne obyčajná časť ľudského tela, akou sú malíčky na nohe, môžu a aj majú svoj význam? Aj keď ste o tom netušili, ich funkcia je veľmi podstatná, vysvetľuje portál IFLScience. Vďačíme im za veľmi dôležitú vec — že môžeme chodiť tak, ako chodíme.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ruku na srdce, koľko pozornosti venujete prstom na svojich chodidlách? Alebo konkrétne tomu najmenšiemu? Mimo letnej sezóny to pravdepodobne nebude veľa. Mali by ste však vedieť, že malíčky majú veľmi dôležitú funkciu, ktorú využívame každý deň.

Sú dôležité pri chôdzi

Prsty na nohách všeobecne slúžia k udržiavaniu rovnováhy a pohybu vpred. Podľa podológa doktora Bruca Pinkera má na tomto veľký podiel malíček.

K udržiavaniu rovnováhy potrebujeme kĺb palca, kĺb malíčka a pätu, ktoré vytvárajú pomyselnú trojnožku. Ak človek o niektorú časť z tejto trojice príde, alebo sa narodí napríklad bez prsta, môže mať problémy s chôdzou, alebo sa spôsoby jeho chôdze môžu zmeniť. Preto ak ste doteraz neprikladali svojim malíčkom veľký význam, mali by ste to napraviť. Vďačíme im aj za to, že môžeme bez problémov prejsť z jednej miestnosti do druhej.