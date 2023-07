Čo sa nachádza pod pieskom na púšťach či na prírodných plážach? Odpoveď je zrejmá, no nenapadne každému

V čase dovoleniek a leňošenia na pláži často nechávame svojim myšlienkam voľný priebeh. Pri pohľade na deti, ktoré kopú jamu v piesku, vám môže napadnúť myšlienka, čo vlastne sa pod pieskom nachádza. A čo sa nachádza pod pieskom napríklad na púšťach, kde ho je nekonečne veľa?

Čo je pod pieskom?

Odpoveď sa, samozrejme, líši podľa toho, kde sa nachádzate. Vo všeobecnosti však, či už ste na prírodnej pláži alebo na púšti, piesok tvorí len vrchnú časť a spravidla po niekoľkých metroch sa to zmení. Pod vašimi nohami síce je piesok, no pod ním sa spravidla nachádza skalné podložie, no môžu tam byť taktiež rôzne druhy závrtov, údolí či priepastí, uvádza IFL Science.

Vznik piesku

Piesok sa tvorí z hornín, ktoré sa nachádzajú na povrchu. Dlhodobým pôsobením vetra, vody či iných živlov sa táto hornina obrusuje a vzniká piesok. Po miliónoch rokov máte odrazu celú oblasť pokrytú pieskom a pôvodná hornina je ním pokrytá.

V prípade pláží sa pod pieskom často nachádza tvrdá vrstva piesku, ktorá sa časom premenila na pieskovec. Opäť však, ak by ste sa prekopali aj cez tento pieskovec, tak narazíte na skalné podlažie. Piesok na pláži vzniká najmä pôsobením mora, keď silné vlny bičujú a obrusujú útesy a k tomu tiež rozbíjajú ulity morských živočíchov až do podoby piesku.

Pokiaľ ide o púšte, tam často ani nemusíte kopať, aby ste našli podložie. Väčšina púští totižto ani nie je pieskom tvorená. Pokiaľ ide o piesočnaté púšte, tak tam piesok vzniká eróziou skalného podložia a to pôsobením vetra, ale aj sucha či vysokých denných a nízkych nočných teplôt. To všetko spôsobuje rozrušovanie skál a vo výsledku vznik piesku.

Pod pieskom sa ale môžu nachádzať mnohé zaujímavosti. V roku 2010 našli vedci na Sahare dôkazy o pravekom megajazere, ktoré sa vytvorilo z Nílu pred viac ako 250-tisíc rokmi.