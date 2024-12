Mal to byť veľký hit, no stal sa obrovským prepadákom: Tento film čelí vlne kritiky, od dnes si ho môžete pozrieť na streamovacej platforme

Novú filmovú novinku, ktorá mala byť jedným z najväčších hitov tohto roka, no nakoniec skončila ako jeden z najväčších finančných prepadákov v celej histórii filmového priemyslu, si už od dnes môžete pozrieť z pohodlia vášho gauča.

Film Joker: Folie à Deux už dnes 13. decembra mieri na streamovaciu platformu Max. V hlavných úlohách Jokera 2 sa opäť predstavil Joaquin Phoenix ako Arthur Fleck, ktorý zápasí so svojou dvojitou identitou, a pridala sa aj obľúbená speváčka Lady Gaga ako Harley Quinn, s ktorou vytvára intenzívny a nezdravý vzťah v prostredí Arkham State Hospital.

Napriek veľkým očakávaniam sa film stretol s katastrofálnym prijatím

Pokračovanie filmu Joker na ČSFD získalo mizerné hodnotenie — len 48 %. Okrem toho získal historicky najhoršiu známku — D, na CinemaScore, čo naznačuje, že si diváci film vôbec neobľúbili, ako píše web Mediálne.

Produkcia filmu stála až 186 miliónov dolárov, avšak celosvetové tržby sa podľa Box Office Mojo zastavili na slabých 192 miliónoch eur. Očakávaná strata sa môže pohybovať v rozmedzí 140 až 190 miliónov eur, čo je pre štúdio Warner Bros obrovský šok.

Film sa však stal kontroverzným nielen z dôvodu slabých tržieb, ale aj v dôsledku silnej kritiky, ktorá sa naň valila od fanúšikov aj kritikov. Pokračovanie sa totiž vydalo do nových, pre mnohých neakceptovateľných vôd. Kým prvý Joker bol temným psychologickým trilerom, Folie à Deux sa posúva do hudobného žánru, čo mnohí považovali za krok mimo rámec očakávaní. Vzhľadom na túto žánrovú zmenu sa vyskytli aj kritiky smerujúce na nevhodne zakomponované hudobné čísla, ktoré nezapadli do kontextu temného príbehu.