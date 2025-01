Majitelia psov, zbystrite pozornosť: Na trhu sa objavili nebezpečné žuvacie kosti, veterinári zdvíhajú varovný prst

V Európe sa v posledných mesiacoch objavili prípady závažných neurologických porúch psov, ktoré by mohli byť spôsobené toxínmi v hovädzích žuvacích kostiach. Veterinári varujú pred rizikami, ktoré tieto výrobky potenciálne predstavujú pre zdravie vašich štvornohých miláčikov.

Podľa doterajších pozorovaní psy vykazujú nezvyčajné správanie, ako je neustále vytie, panické záchvaty, nekontrolovateľné pohyby a v niektorých prípadoch aj epileptické záchvaty. Tento jav, ktorý sa v niektorých prípadoch nazýva „Werewolf-Syndrom“, je označený podľa podobnosti so správaním vlkov, keďže postihnuté zvieratá často vyjú.

Pôvodcom môžu byť žuvacie kosti

Podľa odborníkov z Veterinárnej univerzity v Hannoveri (TiHo) sa predpokladá, že pôvodcom týchto neurologických problémov môžu byť toxíny v hovädzích žuvacích kostiach, aj keď doposiaľ neexistuje definitívny dôkaz, ktorý by to potvrdil.

Na základe zdokumentovaných prípadov však bolo zistené, že mnohé z postihnutých psov konzumovali práve tieto typy produktov krátko predtým, než sa u nich objavili závažné symptómy. Niektoré krajiny ako Fínsko, Holandsko a Dánsko, už preventívne stiahli tieto produkty z predaja.

Odporúčania veterinárov

Holandský úrad pre bezpečnosť potravín varoval pred konkrétnou značkou Barkoo, ktorú predáva internetový obchod Zooplus. Výskumníci stále hľadajú definitívne príčiny tohto problému a skúmajú ďalšie faktory, ktoré by mohli ovplyvniť vznik neurologických porúch. Ako informoval web iDnes.cz, tieto kosti sú dostupné aj v Rakúsku a iných európskych krajinách, čo zvyšuje riziko ich širšej distribúcie aj do našich reťazcov.

Veterinári odporúčajú majiteľom, aby v prípade zistenia nezvyčajného správania svojich psov vyhľadali odbornú pomoc. Pre majiteľov psov, ktorí sa zúčastnia prieskumu, existuje možnosť prispieť k výskumu, ktorý by mohol pomôcť objasniť príčiny tohto problému a identifikovať rizikové faktory, ktoré by mohli pomôcť predísť ďalším prípadom. Tieto kroky sú nevyhnutné na to, aby sa situácia čo najskôr vyriešila a pomohlo sa ochrane zdravia domácich miláčikov.