Maca Zábranská pridala fotografiu a fanúšikovia Mamy na prenájom si hneď všimli tento detail. Neskrývajú nadšenie

Hoci sa seriál Mama na prenájom blíži ku koncu, verní fanúšikovia ho naďalej s napätím sledujú a dúfajú v šťastný koniec. Koniec-koncov, je tam stále hneď niekoľko nedoriešených situácií, no najviac držia palce rodine Tomanovcov. Tá im totiž prirástla k srdcu hneď od začiatku a mohli tak sledovať, ako sa im v živote darilo i nedarilo.

Keď sa povie Mama na prenájom, určite si ako prvú predstavíte rodinu Tomanovcov. Tá sa po všetkých sériách ohromne rozrástla a zo slobodného otca s dcérou je dnes kompletná rodina so štyrmi deťmi. Takto blízki si navyše nie sú len v seriáli, ale Adam Bardy a Maca Zábranská pridávajú na sociálne siete momentky zo zákulisia, ktoré odhalili, že aj mimo kamier majú vrelé vzťahy.

Fanúšikov potešil tento detail

Maca najnovšie pridala fotografie, ktoré odhalili dve veci – že má nový byt, a to, že si je so svojou seriálovou dcérou mimoriadne blízka.

„Struhli sme si výlet za Lariskou do Senice. Príjemná spoločnosť aj s prekvapkom, Lariska mi namaľovala prvý obraz do nového bytu… ehm, teda môj portrét, takto ma vidí,“ napísala Naďa z Mamy na prenájom do popisu. Na prvej fotografii je ona s Lariskou, ktorá hrá v seriáli Hanku, na ďalšej je už samotná Lariska s jej výtvorom a ak by ste chceli preskúmať jeho detaily, stačí sa vám presunúť na tretiu fotografiu v poradí.

Príspevok, ktorý zdieľa Martina Maca Zábranská (@macazabranska)

Fanúšikovia na toto milé stretnutie ihneď zareagovali a do komentárov dievčatám posielali srdiečka i milé odkazy. Chválili puto medzi nimi, ich krásu a tiež Lariskin výtvor. Objavilo sa však aj niekoľko komentárov, ktoré upozornili na rovnaký detail, a to na podobu medzi herečkami.

„Po tých rokoch natáčania sa s Lariskou tuším na seba aj podobáte,“ napísala fanúšička Mamy na prenájom a ďalšie sa toho hneď chytili. „Presne, aj ja som si to všimla,“ súhlasila ďalšia. „Veru áno,“ píše zas tretia. Na tento komentár navyše zareagovala aj samotná Maca a pýtala sa jednoduché: „Fakt?“, čo jej hneď ďalšie fanúšičky potvrdili.

Zdá sa tak, že v tomto seriáli šlo o naozaj šikovný kasting, keďže sa seriálová mama s dcérkou podobajú aj naživo, hoci ani v seriáli, ani v reálnom živote nie sú v skutočnosti príbuzné.