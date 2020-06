Má hodnotenie len 29 percent: Žralokonádo je najlepším z najhorších filmov, aké kedy vznikli

Počuli ste už o „pravidle 34“, na ktoré sa odvoláva internetová komunita v prípade čohokoľvek súvisiaceho s pornom? V skratke ide o to, že akúkoľvek sprostosť si pomyslíte, v pornopriemysle už ju istotne niekto do nejakej podoby realizoval. Niečo obdobné platí aj v prípade produkčnej spoločnosti The Asylum, ktorá má na konte už množstvo filmových bizárov a katastrofický film o žraločom tornáde je jedným z nich.

Žralokonádo, alebo ako ho poznajú priaznivci pôvodných názvov Sharknado, je internetovej komunite rovnako známy, ako vyššie spomínané pravidlo. Mnohí diváci, keď na túto bizarnú akčnú snímku natrafia, si myslia, že celý námet tvorcovia mysleli smrteľne vážne. Samozrejme, o tomto by sa dalo polemizovať, no ten, kto pozná tvorbu produkčnej spoločnosti The Asylum, vie, že jej tvorcom nie je prakticky nič sväté. Rovnako tak sú im fuk aj nízke hodnotenia ich filmov, lebo na brakových projektoch si doslova postavili svoju slávu. Takže áno, myslia to smrteľne vážne, ale aj nie.

Úspešné braky, ktoré parazitujú na iných

Nezávislá filmová produkčná spoločnosť The Asylum vznikla v roku 1997 a z jej dielne prakticky žiaden veľkolepý film nevzišiel. Záleží, samozrejme, aj od toho, či veľkoleposť filmov vnímate z pozitívneho alebo z negatívneho hľadiska. Z tej negatívnej stránky totiž majú na konte niekoľko brakov, často označovaných aj ako „céčkové filmy“, ktoré ale naopak majú svojich priaznivcov.

Azda posledným na internete často skloňovaným filmom tejto produkčnej spoločnosti je práve Sharknado, ktoré okrem naozaj zlej (ale dôkladne premyslenej) hlavnej dejovej zápletky prekvapí aj pomerne zvučnými menami v obsadení (o tom ale o čosi neskôr). Prečo ale prekvapí zápletkou?

Odpoveď na túto otázku existuje len jedna – Žralokonádo je totiž zo zoznamu nimi vyprodukovaných filmov jedným z mála, ktorý neparazituje na námetoch slávnejších hollywoodskych snímok. The Asylum sa totiž rozhodla poňať svoj biznis model pomerne kreatívnym spôsobom. Jej tvorcovia poctivo sledovali (a stále sledujú) výrobné plány mainstreamovej časti Hollywoodu a v čase, keď sa nejaký veľký a známy film so ziskovým potenciálom mal objaviť v premiére po celom svete, The Asylum vyrobila nejaký podobný – s omnoho nižším rozpočtom, brakovou zápletkou a rovno ho uviedla na video.

Za týmto biznisom sa ale skrýval určitý úmysel – oklamať milovníkov filmov pri návšteve videopožičovne podobným názvom snímky a tým ho prinútiť požičať si daný film na videokazete. A že im to skutočne mnohokrát aj vyšlo! Peknými príkladmi sú filmy s názvami ako The Da Vinci Treasure (apeloval na hit The Da Vinci Code), Snakes on a Train (podobne znejúci ako slávnejší variant Snakes on a Plane), z novších filmov nakrútili napríklad 100 Million BC, The Terminators, Paranormal Entiny, Almighty Thor a mnohé ďalšie. Za zmienku tiež stojí pokus o nakrútenie nepriameho pokračovania filmu Titanic, ktorý pod názvom Titanic II naozaj vznikol a viac o ňom sme napísali v našom predchádzajúcom článku, ktorý nájdete nižšie.

To najlepšie z najhoršieho

Prejdime ale naspäť ku Žralokonádu. Ak vám už o tomto katastrofickom akčnom filme niekto niečo hovoril, zrejme nevynechal prívlastky, ktoré sem nemôžeme uviesť, pretože išlo o vulgarizmy. S istotou ale ten-ktorý človek tiež povedal, že to bol jeden z najhorších filmov vôbec, či napríklad to, že ide o tak neskutočný bizár, až ho treba vidieť na vlastné oči. My sa, samozrejme, prikláňame práve k poslednej menovanej možnosti.

Ako už názov napovedá, ide o neskutočnú blbosť, ktorú sa ale oplatí vidieť, pokiaľ máte zmysel pre humor. Dej filmu je jednoduchý – do mesta snov Los Angeles prichádza búrka, akú svet ešte nevidel. Obrovský a silný búrkový systém totiž spôsobí, že vietor vycucne žralokov z mora a tie potom v podobe tornáda „pršia“ na ľudí na súši. Nie, naozaj nežartujeme – takýto film naozaj existuje!

Rovnako tak nežartujeme ani v prípade, že v hlavnom obsadení môžete vidieť pomerne známe mená. Dvojicu hlavných hrdinov si zahrali Ian Ziering (Steve z kultového teenagerského seriálu Beverly Hills 90210) či Tara Reid (známa z komédií Prci, prci, prcičky).

Úspešná prepadáková séria

No a aby toho nebolo málo, tak bizarná zápletka sľubuje aj množstvo ešte bizarnejších dejových zvratov, v ktorých nechýbajú odhryznuté končatiny, nechutné scény, tupé dialógy, lietanie vzduchom, jazdenie na žralokoch a aj vypílenie sa z ich vnútra za pomoci motorovky. To všetko navyše v balení, ktoré nekončí jedným, druhým a ani tretím dielom.

Potenciál Žralokonáda si The Asylum veľmi dobre uvedomovalo už počas produkcie filmu a pre fanúšikov pripravilo 6-dielnu (!!) sériu, pričom každý ďalší jej diel je bizarnejší než ten predchádzajúci. Tvorcovia sa dokonca nebáli pritvrdiť a v ďalších častiach predstavili okrem „žralokonád“ aj „ohňonáda“, „pieskonáda“ či „kravonáda“, hlavní hrdinovia cestovali do vesmíru a späť a aj časom do dôb, keď Zemi vládli dinosauri, čiže už nielen žraloky, ale aj T-Rex.

A posúvaním pomyslenej latky nahor sa posúvali aj možnosti hereckého obsadenia. V ďalších dieloch už tak hviezdnu zostavu hlavných hrdinov doplnili mená ako David Hasselhoff, Billy Ray Cyrus (otec speváčky Miley Cyrus), Vivica A. Fox (Kill Bill Vol. 1 a Vol. 2), speváčkoherečka Kelly Osbourne, Will Wheaton (The Big Bang Theory), Tori Spelling (Beverly Hills 90210) či La Toya Jackson a ďalší.

Skoro ako Čeľuste (len celkom iné)

Režisér Anthony C. Ferrante si tak môže pripísať ozajstné prvenstvo vo vytvorení bizarnej filmovej série, ktorá prekračuje žánre a stanovuje nové pravidlá, s ktorými možno premýšľať nad naozaj hocičím. Pretože nie je úspech nakrútiť dobrý film, ale stáť za projektom, ktorý je tak tupý, že sa z neho diváci nielen vysmievajú, ale zároveň sa okolo neho vytvorí akýsi fanklub. A niečo podobné sa stalo pri Žralokonáde, o ktorom hovoria ako o druhom žraločom kulte kalibru Spielbergových Čeľustí (Jaws). Sharknado je však celkom iné.

Serióznu filmárčinu za ním naozaj nehľadajte, lepšie špeciálne efekty dokáže vytvoriť za pomoci PowerPointu aj tretiak na základke. Sharknado je bizarná jazda, ktorú si užijete pri piatkovom posedení s kamošmi u vás v obývačke a strhne vás do takej miery, že si budete chcieť pozrieť aj zvyšných päť dielov.

Žralokonádo / Žraločie tornádo / Sharknado Hodnotenie ČSFD: 29 % Hodnotenie Rotten Tomatotes: 78 % (tomatometer) / 33 % (audience score) Hodnotenie IMDb: 3,3/10 Réžia: Anthony C. Ferrante Hrajú: Ian Ziering, Tara Reid, John Heard, Cassandra Scerbo, Jaason Simmons a ďalší Minutáž: 86 min