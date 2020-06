Kritici ich milovali, divákom sa nepáčili: 10 rozporuplných filmov, ktoré by ste mali vidieť

Vo svete filmov sa to stáva pomerne často – divákom sa tá-ktorá snímka páči, odborníkom, teda filmovým kritikom, však nie. Stáva sa ale aj presne opačný variant, kedy kritici film vychvália a „bežní smrteľníci“ ho na sociálnych sieťach vo svojich hodnoteniach zaženú pod holú zem.

Samozrejme, záleží aj od trhu, pretože niekde môže film zafungovať viac, inde zas naopak menej. Tentokrát sa ale budeme venovať rozdielom medzi názormi filmových kritikov a divákov z celosvetového hľadiska na základe hodnotení webu Rotten Tomatoes. Ten je známy tým, že počíta zvlášť divácky vkus a vkus filmových kritikov, pričom hodnotiť môžu užívatelia z celého sveta.

Filmov, ktoré majú rozporuplné hodnotenia na rôznych weboch (a nie len Rotten Tomatoes) je, samozrejme, viac. My vyberáme 10 tých, ktoré v názorových rozkoloch prekvapili aj nás, pretože ich považujeme za naozaj vydarené a mali by ste ich vidieť. Ktoré to sú?

Charlie a továreň na čokoládu (Charlie and the Chocolate Factory)

Tomatometer: 83 %

Audience Score: 51 %

Burtonova vízia známeho rozprávkového diela z pera Roalda Dahla z roku 2005 dokáže dodnes divákov nesmierne nadchnúť. Zaujímavý je tu preto rozpor medzi vkusom kritikov a divákov z celého sveta. Zatiaľ, čo hodnotenia kritikov v percentuálnom vyjadrení sú pozitívnejšie, diváci boli voči fantasy snímke s Johnnym Deppom v hlavnej úlohe omnoho kritickejší.

Zaujímavé je tiež v tomto prípade sledovať aj hodnotenia na iných weboch. Napríklad na tunajšej ČSFD užívatelia filmu udelili hodnotenie 81 % a patrí mu 159. miesto v rebríčku najobľúbenejších filmov.

Ad Astra

Tomatometer: 84 %

Audience Score: 40 %

Jedným z najčerstvejších prírastkov medzi filmami s rozporuplnými pocitmi po zhliadnutí je sci-fi epos Ad Astra s Bradom Pittom v hlavnej úlohe. Ten vyvolal vlnu diskusií najmä preto, že mnohí diváci ostali po návšteve kina nesmierne sklamaní. Dlhá stopáž filmu bola pre nich utrpením, vo filme sa toho veľa neudialo a celé to bola vlastne nuda. Na druhej strane tu ale boli solídne špeciálne efekty a iní zas komentovali a chválili herecký talent hollywoodskej hviezdy. O tom, že film rozdeľuje divákov na dva tábory, svedčí nielen hodnotenie na Rotten Tomatotes, ale aj na ČSFD, kde mu svieti hodnotenie 61 %.

Opačné to bolo ale pri hodnotení zahraničných kritikov (aj keď aj medzi nimi možno nájsť výnimky, ktoré film „zvozili“). Mnohí Ad Astra vychválili, pretože Pitt dostal priestor ukázať svoj herecký talent naplno, navyše vo filme, ktorý síce má sci-fi prvky, ale v prvom rade je vydarenou psychologickou drámou, ktorá skúma človeka zo všetkých jeho aspektov. Ad Astra bol nominovaný na Oscara a mohol získať aj cenu Zlatý lev za najlepší film na filmovom festivale v Benátkach.

King Kong (2005)

Tomatometer: 84 %

Audience Score: 50 %

Ďalší pomerne badateľný rozdiel v hodnoteniach svieti aj pri dobrodružnom fantasy remaku kultového monštra King Konga v réžii Petera Jacksona (Pán prsteňov, Hobit). Ten možno vychváliť z viacerých hľadísk – od prepracovaných efektov, cez výpravu až po naozaj skvelé obsadenie herecké výkony. Čo však mnohí diváci tomuto dobrodružnému veľkofilmu vytkli, je nesmierne dlhá stopáž, pričom režisér podľa nich nevyužil potenciál a všetko akciu servíruje až v závere filmu. To je naozaj škoda a nároční diváci (najmä v zahraničí) preto film ohodnocujú nízkym počtom bodov.

To ale neplatí o kritikoch, ktorí film naopak uznali ako veľmi vydarené dielo, v ktorom režisér Jackson ukázal svoje kvality a pri tvorbe remaku pristupoval s citom. Nenakrútil totiž len nový film, ale zároveň si novou verziou slávneho námetu uctil originál z 30. rokov.

Záhada Blair Witch (The Blair Witch Project)

Tomatometer: 87 %

Audience Score: 56 %

„Blbosť, ktorá vystraší snáď len malé deti“ či „Toto nie je horor“ sú najčastejšie prívlastky, ktorými kultový horor častuje najmä moderná generácia milovníkov hororov. Tá si však neuvedomuje, že práve The Blair Witch Project odštartovala éru „found footage“ hororov a považuje sa za matku tohto subžánru.

Každopádne Záhada Blair Witch je dodnes považovaná za jeden z najlepších hororov, aké kedy vznikli, pretože strach v divákoch navodzoval práve svojím štýlom. Inovatívny spôsob tvorby pri naozaj nízkom rozpočte napokon aj priniesol želané ovocie.

Rozkol v názoroch je ale pochopiteľný, pretože celý film je postavený prevažne na dobre fungujúcej marketingovej kampani a strachu z toho, čo nie je vidieť, ale len počuť. Mnohí diváci filmu vytkli to, že horor nemal dej, herecké výkony boli viac než slabé a celé to vlastne bola jedna veľká nuda. A čo na to kritici? Hovoria presný opak a v hodnoteniach na Rotten Tomatotes a aj ostatných filmových weboch je to vidieť.

Star Wars: Poslední Jediovia (Star Wars: The Last Jedi)

Tomatometer: 90 %

Audience Score: 43 %

Tento rozkol medzi divákmi a kritikmi ste možno zachytili aj vy. Celá novodobá trilógia počnúc epizódou VII a končiac epizódou IX rozdelila fanúšikov značky Star Wars na dva tábory. Na tých, ktorým sa jednotlivé diely páčili a uvítali temnejší potenciál osmičky a na tých, ktorí hovoria, že vznikla len za účelom peňažného zisku.

Je úplne jedno do ktorej kategórie divákov patríte a zámer spoločnosti Disney pri vzniku nových SW filmov je jasný každému, preto ho ani nemožno ako negatívum príliš brať. Po filmárskej stránke je ale kapitola s podtitulom The Last Jedi naozaj vydareným kúskom a to si myslí aj väčšina filmových kritikov.

Čarodejnica (The Witch)

Tomatometer: 90 %

Audience Score: 58 %

Hororové snímky bývajú najčastejším jablkom sváru medzi divákmi a kritikmi. Konfliktom v hodnoteniach sa nevyhla ani snímka režiséra Roberta Eggersa, ktorého mnohí považujú za jedného z najtalentovanejších režisérov súčasnosti. Čarodejnica je však veľmi špecifickým hororom, ktorý nemusí na prvé pozretie zachutiť každému. Rozbieha sa pomalšie a vyšperkováva svoj záver. Práve pomalý rozbeh a menej ľakačkových scén však moderný divák spracovať akoby nevedel, a tak tento horor dokáže najlepšie oceniť len náročnejší divák, ktorý už nejaký ten horor (alebo aj dva) videl.

Kritici to, samozrejme, vidia celkom opačne a film ohodnotili mimoriadne priaznivo, čoho dôkazom sú pochvalné recenzie na rôznych weboch (vrátane RT).

Stiahni ma do pekla (Drag Me to Hell)

Tomatometer: 92 %

Audience Score: 62 %

Veľké nezrovnalosti v hodnoteniach spôsobil aj horor Stiahni ma do pekla uznávaného režiséra Sama Raimiho (Spider-Man 1-3), ktorý sa touto snímkou vrátil k žánru, ktorý ho vo filmovom priemysle preslávil. Diváci Raimiho ale kritizovali, že týmto filmom nechcel vydesiť, ale skôr rozosmiať a nevyšlo mu vlastne ani jedno z toho. Film bol podľa nich veľmi lacný a predvídateľný, pričom mohol viac zatlačiť na pílu a príbeh viac rozpracovať.

Filmoví kritici ale hovoria presný opak a Drag Me to Hell považujú za veľmi slušný návrat Raimiho ku koreňom a do vôd hororového žánru. Podľa mnohých odborných názorov možno v tomto filme veľmi ľahko identifikovať tradičný Raimiho tvorcovský štýl, ktorý presahuje jednotlivé žánre a prekypuje pestrosťou. A presne tak to je.

Spy Kids

Tomatometer: 93 %

Audience Score: 46 %

Pri prezeraní článkov na internete s názorovými rozkolmi medzi divákmi a kritikmi sa prekvapivo nachádza aj rodinná akčná komédia Spy Kids. Tú režisér Robert Rodriguez v roku 2001 a spôsobil ňou nemalý ošiaľ, vďaka čomu sa z filmu stal kinohit. Samozrejme, nie pre verných fanúšikov filmu, ktorí ho označili za hlúposť, pričom nevedeli pochopiť, ako sa herecké esá ako Antonio Banderas či Carla Gugino, nehovoriac o samotnom režisérovi (ktorý často spolupracuje aj s Quentinom Tarantinom), nechali na nakrútenie niečoho takého nahovoriť.

Podľa kritikov ale ide o celkom zaujímavú zmesku filmových mien, je to správne trhnuté a túto akčnú rodinnú komédiu si dokážu užiť všetky vekové kategórie.

My (Us)

Tomatometer: 93 %

Audience Score: 59 %

Meno režiséra Jordana Peela je v Hollywoode čoraz viac ospevované. Vo filmovom priemysle debutoval sociálnym hororom Uteč (Get Out), v ktorom pracoval aj s motívmi rasizmu (a ocenený bol aj Oscarom!). Podobne ladený bol aj jeho druhý horor kariéry s názvom My. Ten však, taktiež ako jeho debutová snímka, rozdelil publikum na dva tábory. Tí, ktorým sa tento horor nepáčil, mu vyčítali jeho dlhý rozbeh, nudný scenár, nesympatické obsadenie a výrazný odklon od toho, čo bolo ponúknuté v prvotných traileroch.

Opačný názor ale mali kritici, čo je vidieť aj v priepastnom rozdiele v hodnoteniach na webe Rotten Tomatotes. Tí naopak snímku Us ocenili, vyzdvihli v ňom kus dobre odvedenej filmárskej práce, nehovoriac o tom, že Peele podľa mnohých priniesol originálny a napínavý (a nemálo desivý) horor, aký sa v kinách už dlhú dobu neobjavil.

Slepačí úlet (Chicken Run)

Tomatometer: 97 %

Audience Score: 64 %

No a na záver sa rozkolom nevyhol ani britský plastelinový animák Slepačí úlet. Paradoxom ale je, že aj táto animovaná komédia (určená skôr pre dospelého diváka) si u nás svojho diváka našla, o čom svedčia hodnotenia na ČSFD.

Bežných divákov uchvátila pôsobivá animácia a celkom vtipný scenár, no príbeh podľa nich nemal čo ponúknuť. Medzi slovnými hodnoteniami na Rotten Tomatoes však možno nájsť aj názory, že ide o veľmi, veľmi zlý film, ktorý museli celý pretrpieť. Ktovie ale, či to nebolo len britským humorom, ktorý je nie každému divákovi po chuti. O tom, čo si o snímke dua tvorcov Nick Park a Peter Lord myslia filmoví kritici, ani hovoriť nemusíme – veľmi dobre to vyjadruje takmer 100-percentná spokojnosť s filmom.