Má hodnotenie iba 7 %. Titanic 2 je jeden z najhorších filmov, aké vznikli

Popri kvalitných a kritikmi ospevovaných snímkach obsahuje kinematografia aj úplne opačnú kategóriu filmov. Sem nepochybne patrí aj Titanic 2, ktorý nás posúva o niekoľko rokov dopredu od tragédii na palube lode, ktorá sa v skutočnosti odohrala a kvalitou o niekoľko úrovní vzad. Svojich skalných fanúšikov však napriek tomu bezpochyby má.

Titanic 2 ako najhorší film?

James Cameron vyvolal v roku 1997 snímkou Titanic vo filmovom svete obrovský pozitívny rozruch a dnes sa považuje za filmovú klasiku. Leonardo DiCaprio a Kate Winslet stvárnili pasažierov prvej plavby luxusnej lode Titanic, ktorá narazila v Severnom mori do ľadovca a rozpútala na lodi boj o životy tisícky ľudí.

Titanic bol skonštruovaný na prevoz cestujúcich medzi Európou a Severnou Amerikou. Vo svojej dobe išlo o najväčší zaoceánsky osobný parník na svete. Avšak už jeho prvá cesta predčasne ukončila jeho fungovanie a pripravila o životy približne 1500 ľudí.

Tragédia, ktorá sa odohrala v apríli 1912, sa zapísala do histórie a inšpirovala aj filmových tvorcov, ktorý sa jej príbeh rozhodli zachytiť.

James Cameron získal za jeho filmové spracovanie neuveriteľných 14 nominácií na Cenu Akadémie. Jedenásť z nich aj premenil na víťazstvo. Režisér Shane Van Dyke, ktorý vytvoril Titanic 2, však podobný úspech nedosiahol. Práve naopak. Titanic 2 sa totiž považuje za jeden z najhorších filmov, aké boli kedy vytvorené.

Sľubný námet neznamená nutne aj dobrý film

Titanic 2 nie je pokračovaním pôvodného filmu, ani jeho remakom. Ide o samostatný nízko rozpočtový film, ktorý napísal, režíroval, dokonca aj zahral jednu z hlavných úloh Shane Van Dyke.

Ukazuje osud fiktívnej lode s názvom Titanic 2, ktorá vyplávala 10. apríla 2012, teda presne sto rokov po začiatku plavby legendárneho Titanicu. Globálne otepľovanie, ktorému naša planéta čelí, však zapríčiní podobný tragický scenár, aký sa odohral v minulosti.

Na začiatku vidíme surfera, ktorý čaká na kus ľadovca, ktorý v dôsledku globálneho otepľovania padá do vody, aby mohol surfovať na vlne, ktorú vytvorí. Tieto scény približujú peklo, ktoré na loď na oceáne čaká.

Následne ju vidíme v prístave. Napriek tomu, že sa dejovo presúvame podobne, ako to bolo v originále, z anglického mesta Southampton do New Yorku, nachádza sa už, kvôli finančným obmedzeniam, v cieli.

Okrem toho nechýba množstvo scén, ktoré namiesto napätia a romantického príbehu skôr diváka rozosmejú. Napríklad samotné rútenie sa ľadovca na loď alebo nie veľmi kvalitné herecké výkony dramatizované spomalenými zábermi, ktoré pôsobiac viac než komicky.

V podobnom duchu plynie a odohráva sa celá snímka. Ak však patríte medzi nadšencov, ktorí si vedia podobné filmové bizarnosti vychutnať, Titanic 2 je práve pre vás.

Film získal po premiére v roku 2010 množstvo negatívnych ohlasov od kritikov, aj samotných divákov. Dodnes podľa diváckych hodnotení patrí medzi to najhoršie, čo v kinematografii vzniklo.

Jeden z najhorších filmov

Na ČSFD si udržuje hodnotenie podpriemerných 7%, čím sa stal siedmym najhorším filmom databázy a na IMDb si vyslúžil 1/7 z 10.

Napriek týmto negatívnym hodnoteniam však nejde ani zďaleka o jediný nie veľmi podarený počin z dielne Shanea Van Dykea, ktorý ich má na konte oveľa viac.

Nechýbajú medzi nimi snímky ako Paranormal Entity, ktorá sa nesie v duchu známej série Paranormal Activity alebo film 6 Guns, ktorému dominuje predovšetkým naozaj zlé herecké obsadenie, v hlavnej úlohe jeho samotného otca – Barry Van Dyka, ktorý má na konte podobnú kariéru. Tieto diela si však napriek, alebo možno práve vďaka svojej negatívnej povesti, svojho diváka určite nájdu.