Má 120 mačacích rokov: Flossie sa stala najstaršou mačkou na svete, prežila dvoch majiteľov a okúsila aj život na ulici

Guinnessova kniha rekordov má nový zápis. Pred dovŕšením 27 rokov sa tejto pocty dostalo mačke Flossie, ktorá sa stala najstaršou žijúcou mačkou na svete.

Flossie sa do Guinnessovej knihy rekordov zapísala vo svojich 26 rokoch a 329 dňoch. V prepočte z ľudských na mačacie roky by tento domáci miláčik mal aktuálne až 120 rokov.

Z ulice do rodiny, ktorá sa o ňu roky starala

V roku 1995 sa Flossie dostala do rúk zamestnanca nemocnice, ktorý jej dal domov. Predtým bola túlavou mačkou žijúcou na ulici. So svojím prvým majiteľom strávila celých 10 rokov života. Keď však zomrel, ujala sa jej jeho sestra. Prežila aj ju a keď mala 24 rokov, dostala sa do starostlivosti ďalšieho člena ich rodiny.

Iba nedávno sa ocitla bez domova, keď si jej vtedajší majiteľ po pár rokoch uvedomil, že už sa o ňu nedokáže postarať. Dokonca novej rekordérke hrozilo, že zostane v útulku. To sa našťastie nestalo a našla si ju majiteľka Vicky, ktorej neprekážalo, že nie je malým mačiatkom, ale má už čo to odžité.

Je stále hravá

Vicki hovorí, že napriek vysokému veku je Flossie stále hravá. Trápia ju však problémy so zrakom a hluchota.

„Od začiatku som vedela, že Flossie je špeciálna mačka, nikdy by mi však ani len nenapadlo, že budem mať doma držiteľku svetového rekordu,“ zdôverila sa.

Nová majiteľka je z Flossie nadšená a odhodlaná jej poskytnúť veľa lásky. Zároveň chce inšpirovať ľudí k tomu, aby pri výbere domáceho miláčika neprehliadali aj staršie mačky, ktoré zostávajú často odkázané na útulky.