Lukáš prináša do domácností kus prírody. Jeho originálne kúsky vám spríjemnia bývanie

Ľudia, ktorí strávili posledných niekoľko týždňov doma, si začali často uvedomovať, že nežijú v takom priestore, po akom vždy túžili. Hlavne ľudia v bytoch pocítili stav, ako keby sa nachádzali zavretí v klietke.

Autorské články na webe Interez.sk nie sú zamknuté. Dokážeme ich tvoriť len vďaka ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporia.

Podporte nás a pošleme vám atraktívny darček. Podporiť

Mnohí pocítili potrebu tráviť viac času v prírode, hoci ich to predtým možno vôbec nelákalo. Zrazu nám začala chýbať už len tá možnosť niekam ísť a slobodne sa nadýchnuť, neriešiť žiadne dvojmetrové odstupy, rúška a problémy, ktoré nás posledné dni ťažili. To, že príroda lieči, je všeobecne známy fakt. Zbavuje nás psychických problémov a pobyt na čerstvom vzduchu nám tiež pomáha zlepšiť imunitu.

Príroda aj u vás doma

Mysleli ste niekedy na to, aké by bolo príjemné, keby ste mohli mať kúsok z prírody aj doma? Možno ste závideli ľuďom, ktorí mali dom a obrovskú záhradu, kde sa mohli dosýta nabažiť jej vône. Keď chcete mať doma kúsok, vďaka ktorému budete mať neustále pocit, akoby ste boli von, jednoznačne sa obráťte na FlukoLand. Ponúkajú originalitu a jedinečnosť, ktorá je s prírodou vskutku prepojená. Aby toho nebolo málo, ponúkajú produkty, ktoré sú naozaj na mieru. Môžete si sami vybrať originálny kúsok, ktorý by ste chceli mať doma. Na každom danom produkte je niečo iné, čo váš domov urobí nielen moderným, ale aj výnimočným.

Pokusy so živým ekosystémom

Každá firma má nejaké začiatky, nápad, ktorý nakoniec udáva ten správny tón. A asi je vám už jasné, že v prípade FlukoLandu to musela byť príroda.

„Od útleho detstva som mal blízko k prírode a veciam okolo nej. Po strednej škole som sa začal intenzívnejšie zaoberať tým, kde ma najviac ťahalo. Písal sa rok 2014 a vtedy vznikali prvé pokusy so živými ekosystémami. Postupne sa to nabaľovalo do prírodného konceptu, kde je momentálne „z každého rožka troška“,“ prezradil nám majiteľ Lukáš Fertaľ.

Každý si nájde to svoje

Na ich e-shope nájdete skutočne „z každého rožka troška“. Machové ekosystémy, drevené lampy aj konferenčné stolíky, ľudí však zaujímajú hlavne machové obrazy alebo bezúdržbové krajinky zo stabilizovaného machu.

„Tak isto do tímu FlukoLand pribudla 3D tlačiareň, ktorá nám rozšírila možnosti vo výrobe rôznych predmetov ako sú kvetináčiky, postavičky, domčeky či custom prevedenia pre špeciálne projekty,“ dodáva.

Tažšie začiatky

Tie pravé začiatky však vôbec neboli jednoduché a oficiálny štart spustil FlukoLand v roku 2015, napriek tomu, že nápad mal v hlave oveľa skôr. Ich prvé výrobky boli machové ekosystémy, ktoré predstavovali 90 % sortimentu. V dnešnej dobe ľudia dokážu predávať aj prostredníctvom sociálnych sietí naozaj čokoľvek, no ako priznáva Lukáš, v tej dobe to nebolo až také jednoduché. „V roku 2015 nebol taký dôraz na sociálne siete a internet, ako je teraz, kde si vytvoríte eshop za pár minút. Chcel som čo najviac dostať do povedomia ľudí našu značku a výrobky, a tak som začal chodiť na rôzne predajné akcie.“

Zo začiatku to nebolo podľa predstáv, preto na chvíľu premýšľal aj nad tým, či urobil dobré rozhodnutie. „Úplne prvá akcia bola super, no dalšie, ktoré som absolvoval v začiatkoch, dopadli katastrofálne bez poriadnych predajov a mne sa vírilo v hlave, či to má vôbec zmysel. Keďže som typ človeka, ktorý sa nerád vzdáva, začal som viac pracovať na celkovom koncepte prírodného dizajnu a začal som rozširovať sortiment.“ Všetko však chcelo svoj čas a podľa Lukáša sa určite netreba predčasne vzdávať.

Starostlivosť nie je náročná

Mnohých ľudí možno odradí strach z toho, že nebudú vedieť, ako sa majú o tieto „živé dekorácie“ starať. Lukáš však tvrdí, že to nie je také náročné, ako sa na prvý pohľad zdá. „Živé krajinky fungujú na princípe ako malý skleník. Uzatvorená nádoba zadržiava vlhkosť, ktorú spotrebúvajú rastlinky vnútri. Podľa toho, či je krajinka suchá alebo vlhká sa dá odpozorovať, ako sa jej darí. Ideálna kombinácia je krajinku veľmi neprelievať, aby rastlinky stihli spotrebovať všetku vodu. Čím viac vody, tým vyššia šanca na hnilobu či inú skazu.“

Populárne riasogule

Na sociálnych sieťach si určite mnohí z vás všimli popularitu doplnku, ktorý sa volá riasoguľa. Práve tie ponúka aj FlukoLand a je jasné, že sa tešia veľkej obľube. „Riasogule sú nenáročné rastlinky, ktoré sú v podstate riasy. Niekedy ich zvykneme volať „rastlinné tamagoči“ a od toho reálneho sa veľmi nelíšia, keďže pointa občasnej starostlivosti ostala. Stačí im vymeniť vodu a budú prosperovať skoro všade. K riasoguliam sme sa dostali náhodou cez jedného zákazníka, ktorý nám týchto zelených drobcov odporučil do nášho prírodného konceptu.“

Hodí sa úplne všade

Pokiaľ neviete, kam presne by ste si takýto doplnok umiestnili, nemusíte si s tým lámať hlavu. Môžete ich umiestniť naozaj kamkoľvek a najlepšie tam, kde chýba kúsok prírody. „Či je to kancelária alebo detská izba. Rastlinky a iné prírodné dekorácie navodia každej miestnosti nový šmrc, či ináč povedané „feeling“.“ Ak aj vy túžite po tom, aby ste mali doma originálny prírodný kúsok, určite sa obráťte na FlukoLand.