Každý kus je handmade a ekologický originál: Bikini Sorbet bojuje proti fast fashion reťazcom háčkovanými plavkami

S tradíciou háčkovania sa na Slovensku mnohí mladí stretávajú snáď len na základných školách v rámci rôznych umeleckejších predmetov, prípadne na stredných školách výtvarno-umeleckého zamerania. Niektorí by si možno mysleli, že háčkovanie je len ženy na dôchodku. Príbeh rodinnej firmy Bikin Sorbet vás však z omylu vyvedie veľmi ľahko (a aj rýchlo), stačí sa pozrieť na ich Instagram. Háčkovanie je totiž stále v trende a čoraz väčšiu pozornosť si získava aj v súčasnosti – práve vďaka mladým generáciám, ktorú reprezentuje aj Nikol.

Sú handmade a na mieru, sadnú na akúkoľvek postavu a v neposlednom rade sú eko. Tak nám v skratke zhrnula ručne háčkované eko plavky a letné topy zakladateľka značky Bikini Sorbet, Nikol. Tá sa rozhodla, že v čase, kedy mnohé ženy holdujú fast fashion módnym reťazcom, pokúsi sa proti nim zabojovať tradičným spôsobom výroby odevov. A zatiaľ to ide.

Tradícia v modernom prevedení

Rodinnú firmu Bikini Sorbet založila študentka Nikol, ktorá oživila tradičnú formu výroby, háčkovania a svojim zákazníčkam dovoľuje zapojiť sa priamo do dizajnérskeho procesu toho, čo si od nej objednajú. Vznikol tak jedinečný koncept, ktorý si postupne razí cestu neľahkou konkurenciou. Háčkovanie sa pritom medzi mladými dievčatami či ženami, a najmä v dnešnej dobe, príliš „nenosí“. Nikol je však dôkazom, že podobné spôsoby výroby odevov treba zachovávať.

„Háčkovanie sa v našej rodine traduje už niekoľko generácií. Spočiatku som háčkovala len pre seba a bavila ma to natoľko, že som svoju priadzu a háčik neváhala vytiahnuť na prednáške v škole či cestou vlakom domov,“ hovorí sympatická Nikol o dôvodoch, prečo s háčkovaním vôbec začala. „Ľudia nechápali, ale časom sa na tie pohľady dalo zvyknúť,“ dodáva s úsmevom.

Ako sama priznala, spočiatku nad založením vlastnej firmy, ktorá sa bude zaoberať výrobou udržateľných a lokálnych módnych kúskov ani neuvažovala. Háčkovanie pre ňu bolo skôr koníčkom, ale návykovým.

„Háčkovať ma naučila stará mama ako malú, ale boli to len základy a postupne som na háčkovanie zabudla,“ priznáva. Zlomovým bolo jedno leto v Španielsku, kde si všimla iné ženy, ktoré sa nebáli kombinovať tradičné háčkované kúsky s modernými.

„Vôbec nešlo len o módu pre staršie dámy. Háčkovaný top alebo plavky boli zvyčajným kúskom, ktorý si vzali mladé baby napríklad na hudobný festival,“ spomína Nikol, pričom pri „oživovaní“ základov háčkovania si pomohla nielen tým, čo ju v minulosti učila stará mama, ale aj návodmi na internete, predovšetkým na YouTube. „Pomocou tých som si vyrobila prvé topy aj plavky. Kúpila som si svoj prvý háčik a klbko bavlnenej priadze a išla som na to.“ Zo začiatku to však jednoduché nebolo.

Zbytočné stereotypy krásy

„Moje úplne prvé kúsky nevyzerali nejako vábne a nikto by za ne s istotou nedal ani cent, dokonca ani ja nie,“ hovorí s úsmevom Nikol. Po treťom alebo štvrtom vyrobenom kúsku, ktorým bol festivalový crop-top sa jej ale ľudia v jej okolí začali pýtať, odkiaľ všetky tie veci berie. „Nezačala som háčkovať, aby som s tým podnikala, až reakcie ľudí vo mne rozdúchali myšlienku, že by si niekto naše kúsky kúpil,“ vysvetľuje Nikol. „Naše preto, že takmer celú výrobu momentálne pokrývame spoločne s mojou maminou.“

Vznik vlastnej značky však podnietila aj určitá nespokojnosť so stereotypom krásy. „Nie každá z nás má miery 90-60-90 a päť bežných veľkostí zďaleka nezastrešuje každú postavu. Snažíme sa neškatuľkovať ženskú postavu do piatich balíčkov,“ vysvetľuje Nikol.

Všimli si, že existujú skupiny žien, ktoré majú problém nájsť tie správne kúsky oblečenia aj v oddelení s plavkami, aj crop-topmi. V Bikini Sorbet chcú zároveň dať priestor aj kreativite, ktorá je podľa nich v dnešnej dobe fast fashion potláčaná. „Propagovať farbu leta nie je náš štýl. Ak sa žena cíti dobre v oranžovej alebo fialovej, nemá cenu diktovať jej, že farba tohto leta je modrá,“ hovorí Nikol.

V ponuke sortimentu majú Bikini Sorbet najmä plavky a vzdušné letné topy, nájsť ale možno aj plážové macramé tašky. Nemajú však problém so spracovaním akejkoľvek objednávky, aj tej špeciálnejšej. „Keď do správ dostaneme požiadavku na háčkované šortky alebo komplet, nebránime sa ničomu,“ vysvetľuje.

Kvalitná, originálna a ekologická značka

Inšpiráciu hľadajú všade, kde sa pozrú. Tou prvotnou pre Nikol bolo Španielsko, kde ju háčkované kúsky na prvý pohľad okamžite oslovili. „Ďalej sú to ľudia okolo nás. Pozeráme, aké farby sa nosia, aké strihy plaviek preferujú a zakomponujeme to našej tvorby,“ hovorí o procese tvorby jednotlivých kúskov Nikol. Kreativite ale medze nekladie, práve naopak – často si kreslí aj vlastné návrhy. Vďaka tomu, že každý jeden kúsok, ktorý si v Bikini Sorbet môžete objednať je šitý na mieru, nemôže sa stať, že by ste natrafili na úplne rovnaký kus.

„Najprv si od zákazníčok vypýtame veľkosť či miery, obvod pása alebo bokov, dohodneme sa na dizajne a farbách a pustíme sa do výroby. Samotná výroba trvá približne tri dni, čo ale, samozrejme, závisí aj od náročnosti modelu a náročnosti samotnej zákazníčky,“ vysvetľuje Nikol. Výsledok však vždy všetky prekvapí a sú s ním viac než spokojné.

Keď sa niekto ku značke Bikini Sorbet prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram dostane, zrejme ho (alebo lepšie povedané ju) najväčšmi zaujíma, či sú výsledné produkty kvalitné, „držia pokope“ a nosením sa nerozpadnú. Ako Nikol prezradila, tento prvotný strach vyjadrili viaceré ich nové zákazníčky.

„Často dostávame správy s otázkou, či sú plavky vôbec funkčné, či držia, či sa vo vode nerozviažu a podobne. Sú to však len predsudky,“ vysvetľuje Nikol funkčnosť háčkovaných plaviek. Plavky však pevne držia a sú fixované na výstuž či podšívku, obsahujú gumičky, aby dobre sedeli a navyše sa vyrábajú z materiálu vhodného do vody.

„V podstate majú vlastnosti ako každé bežné kvalitné plavky. A vďaka výrobe na mieru sa naša firma teší stopercentnou spokojnosťou zákazníkov.“ Nikol tiež vyzdvihuje aj ekologickosť vlastnoručne vyrobených produktov. Výroba firmy je bezodpadová a všetky modely sú vyrábané z kvalitnej bavlny, ktorú dovážajú lokálni producenti. „Priadza je vhodná do vody, drží svoj tvar, rýchlo schne a plavky vydržia ako nové celé roky,“ približuje kvalitu výrobkov Nikol.

Zatiaľ len pre ženy, no špekulujú aj muži

Produkty od Bikini Sorbet si obľúbili mnohé ženy a popularitu majú u slovenských blogeriek či modeliek. Ako Nikol priznala, ešte sa jej však nestalo, že by ich plavky videla niekde na kúpalisku či pláži. „Naša firma vznikla pred menej ako rokom a stále rastie a vyvíja sa. Dúfam ale, že takýto pekný moment čoskoro zažijem aj na vlastnej koži,“ hovorí. „Takéto míľniky sú na podnikaní najkrajšie. Najskôr príde prvá objednávka, prvá tisícka followerov, prvý rozhovor, možno zakrátko aj spoznám svoj prvý model niekde vonku,“ dodáva nadšene.

Nikol a jej rodinná firma sa zatiaľ sústreďujú len na dámsku módu a rozšíriť sortiment o háčkované modely pre mužov zatiaľ a ani v dohľadnej budúcnosti neplánujú.

„Samozrejme, stane sa, že sa nám ozývajú aj muži, ktorí chcú svoju polovičku potešiť niečím naozaj originálnym. Háčkované plavky pre mužov nevyrábame a ani si neviem predstaviť, ako by mali vyzerať,“ uznáva so smiechom Nikol. Dáva však za pravdu, že mnoho podnetov od mužov skutočne dostávajú. „Chcú, aby sme uháčkovali plavky na štýl „boratoviek“ či tangá pre každého člena rozlúčky so slobodu. Niekedy sa naozaj nestačím čudovať. Keď ale mužom vysvetlíte, že vaša výroba je na mieru, a teda aké rozmery na výrobu od nich potrebujeme, cúvnu.“

Koronakríza zasiahla aj ich

Rovnako ako mnohé odvetvia, ani Bikini Sorbet súčasná koronakríza neobišla. Dnes dokonca ani netušia, aké následky na ich podnikanie môže mať, keďže predávajú produkty na leto a vyzerá to tak, že tohtoročná dovolenková sezóna bude iná ako ostatné.

„Počas koronakrízy sme zaznamenali výrazný pokles v našich predajoch plaviek a topov, keďže ide o artikel odložiteľnej spotreby, ktorá sa v týchto časoch pre ľudí stáva nezaujímavou či nedostupnou vzhľadom na ich aktuálnu situáciu,“ prezradili nám Nikol. Aj Bikini Sorbet však našiel príležitosť na B2B trhu s rúškami. „Dodávali sme ich lekárňam, drogériám, ale aj reťazcom s potravinami a podobne.“

Rovnako ako iným podnikom, aj rodinnej firme Bikini Sorbet môžete pomôcť jednoducho – kúpou niektorých z jej produktov. Aktuálne je možné vykonať objednávku prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram, kde si môžete nechať vyrobiť plavky aj na mieru. Stačí si premyslieť detaily a kontaktovať ich cez správu. V budúcnosti, samozrejme, ale plánujú aj vlastný e-shop.

„Vytvárame e-shop s unikátnym konceptom, s ktorého odštartovaním predstavíme aj najnovšiu kolekciu,“ hovorí o budúcich plánoch Nikol. Na e-shope si zákazníčky budú môcť vybrať model nielen z piatich veľkostí, ale aj podľa svojich mier a dohodnúť sa s výrobcami na farbách či prevedení modelu.

„Veľmi sa na to tešíme. Sme radi, keď zákazníčky samé zasahujú do dizajnérskeho procesu a vložia do modelu kúsok seba. To je tá pravá originalita,“ hovorí. „Nezabúdajte, sebavedomie je to, čo vám svedčí najviac,“ odkazuje Nikol na záver.

