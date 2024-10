Ľudskému životu dokážu dať dočasnú stopku: Vedcom sa podaril nevídaný krok vpred

Chceli by ste mať niekedy ovládač, ktorým by ste vedeli život urýchliť, či na chvíľu pozastaviť? Nuž, na takej úrovni zatiaľ ešte nie sme. Vedcom sa ale podaril obrovský krok vpred. Našli spôsob, ako v ľudskom živote takpovediac dosiahnuť chvíľkovú pauzu.

Obrovský krok vpred

Ako informuje Mail Online, vedci objavili spôsob, ako dočasne pozastaviť rast ľudských embryí. Môže ísť o obrovský prelom v medicíne. Tím odborníkov prostredníctvom štúdie publikovanej v Cell informuje, že znížením aktivity v určitom reťazci biologických reakcií, ktoré sa podieľajú na raste plodu, sa im podarilo dočasne zastaviť uhniezdenie oplodneného embrya v stene maternice, kým nenastanú optimálne podmienky.

Spomalením produkcie proteínu, ktorý sa podieľa na raste plodu, dokázali na chvíľu zastaviť rast oplodneného embrya v najranejšom štádiu, teda približne týždeň po počatí. V štádiu dormancie dokázali embryo udržať po dobu 18 dní, následne sa vrátilo k normálnemu rastu. Vedci tvrdia, že novinka môže zvýšiť šance na úspech pri umelom oplodnení. Vytvoria totiž väčšie časové okno na posúdenie toho, či je embryo dostatočne zdravé a zlepšenie jeho šancí na uchytenie v maternici.

Ukrytý potenciál

Schopnosť dočasne zastaviť vývoj embrya má až 130 cicavcov, vrátane myší či medveďov. K tomuto javu zvyčajne dochádza v štádiu 5 až 6 dní po oplodnení. Vedci teraz prišli na to, ako pauzu dosiahnuť pri ľudských bunkách v laboratórnych podmienkach. Zistili, ako pozmeniť istý reťazec reakcií, známy ako molekulárna kaskáda.

Vedci vysvetľujú, že človek prirodzene stratil schopnosť dormancie, no niekde v našom organizme predsa len na istej úrovni ostala a treba len prísť na to, ako tento potenciál uvoľniť. Pochopiteľne, je potrebné vykonať ďalšie výskumy, no vedci sú optimistickí. Veria, že ide o obrovský krok vpred v oblasti reprodukčného zdravia.