Záhadu vyriešili po takmer 130 rokoch. To, čo sa nikomu nedarilo vyše storočia, sa dvom mužom podarilo za niekoľko minút

Loď s názvom John Evenson pomáhala inému plavidlu vplávať do lodného kanála Sturgeon Bay vo Wisconsine, keď sa v roku 1895 potopila na dno Michiganského jazera. Odvtedy sa ju nedarilo nájsť. V prípade ale došlo k nečakanému rozuzleniu.

Ako informuje web Smithsonian Magazine, 5. júna 1895 sa parník John Evenson pripravoval na vlečenie oveľa väčšej lode I.W. Stephenson do lodného kanála Sturgeon Bay vo Wisconsine. Žiaľ, došlo k zrážke plavidiel. Loď John Evenson klesla na dno Michiganského jazera za tri minúty. Štyroch členov posádky sa z vody podarilo zachrániť. Strojník Martin Boswell však počas zrážky pracoval v podpalubí. Nemal šancu dostať sa do bezpečia, incident neprežil.

Zvláštne je, že potom, ako plavidlo kleslo na dno, nik ho nevedel nájsť. Jeho poloha bola záhadou nasledujúcich 129 rokov. Pred niekoľkými týždňami ho ale objavili dvaja historici. Loď sa podarilo nájsť približne 8 kilometrov od algomského pobrežia v hĺbke takmer 13 metrov. Wisconsin Underwater Archaeology Association píše, že v čase potopenia sa o lodi písalo v mnohých novinách. Informácie v článkoch sa ale líšili.

Potápači sa loď snažili nájsť desiatky rokov. Miestny potápačský klub dokonca núkal odmenu vo výške 500 dolárov (niečo vyše 450 eur) tomu, kto ju nájde. Loď John Evenson ale ostávala ukrytá, až donedávna. Námorní historici Brendon Baillod a Bob Jaeck sa rozhodli, že sa pustia do pátrania. Začali tým, že si o lodi prečítali všetky dostupné informácie. Našli dokonca aj správu, ktorú po incidente napísal kapitán lode John Laurie. Zistili, že vo viacerých dokumentoch sa zmieňuje približne rovnaká oblasť Michiganského jazera.

Wreck-hunters solve another Great Lakes mystery

Since the 1980s, divers have sought the wreck of the steam tugboat John Evenson in Lake Michigan, offering a $500 reward for its discovery. The tug, lost in 1895, was recently found in 13 meters of water by maritime historians… pic.twitter.com/mO41XEakSO

— Sandy (@sandy_198888) September 30, 2024