Ľudia si slnko na nej mýlili so slnečnicou: Kirgizsko chystá zmenu vlajky, takto bude vyzerať

Kirgizsko, ktoré leží na území strednej Ázie, sa rozhodlo upraviť vlajku. Zmena však po prípadnom shválení bude len kozmetická.

Vlajka Kirgizska zrejme prejde úpravou, niekto si to možno ani nevšimne, no autori návrhu zákona veria, že tieto zmeny sú potrebné a dôležité, informuje BBC. Ľudom by sa tak už nemalo stať, aby si slnko pomýlili so slnečnicou, tá na vlajke nie je.

Lúče ostanú rovné

Po novom sa teda lúče nebudú vlniť, ostanú rovné. Návrh už schválil parlament, zatiaľ však v prvom čítaní, no má podporu prezidenta Sadyra Žaparova. Objavili sa aj výhrady voči zmenám, niektorí kritici na sociálnych sieťach prirovnali navrhovanú podobu slnka na vlajke k psiemu obojku.

Комитет Жогорку Кенеша одобрил законопроект «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О государственных символах Кыргызской Республики» в первом чтении pic.twitter.com/2sikZKfqt5 — Жогорку Кеңеш (@Kenesh_kg) November 28, 2023

Vo vlajke sa zmení možno ešte jedna vec, zákonodarcovia chcú do nej pridať jeden prút do tunduku (kostra tradičnej kirgizskej jurty zobrazenej v slnku). Boli by tak dokopy štyri, toľko ich bolo v jurtách zámožných Kirgizov, zatiaľ čo tri pri chudobných.